Com promoção, Tuna inicia venda de ingressos para jogo decisivo na Série D Águia Guerreira precisa reverter o placar de 4 a 1 diante do Maranhão-MA no próximo domingo O Liberal 07.08.25 11h37 Tuna busca classificação heroica (Divulgação / Ascom Tuna) Em busca de uma virada histórica para seguir na Série D, a Tuna espera contar com o apoio da torcida no próximo domingo (10), no estádio do Souza, contra o Maranhão-MA. Com isso, o clube cruzmaltino iniciou a venda de ingressos com um lote promocional. Conforme divulgou a equipe, o preço promocional é de R$ 15 para a arquibancada descoberta (tobogã) e R$ 30 para a coberta (lateral). O valor é válido até a próxima sexta-feira (8), às 17h. Após isso, os bilhetes passam a custar R$ 20 e R$ 40, respectivamente. O torcedor cruzmaltino pode adquirir as entradas na sede do time ou por meio do site edsigningressos. VEJA MAIS Tuna Luso precisa de resultado inédito em 2025 para avançar à próxima fase da Série D Time paraense precisa aplicar uma goleada de mais de três gols de diferença para sonhar com classificação Fora de casa, Tuna é goleada pelo Maranhão e diminui chances de classificação na Série D Para alcançar as oitavas de fina,, a Águia Guerreira precisa vencer o jogo da volta, em Belém, por quatro gols de diferença Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento Vale destacar que todos os setores possuem vendas de meia-entrada, além de gratuidade, que são direcionadas a idosos, crianças e pessoas com deficiência. Esses ingressos devem ser retirados também na sexta-feira, na sede da Tuna. Cenário Com a melhor campanha do grupo A na primeira fase, a Tuna foi goleada por 4 a 1 no jogo de ida contra o Maranhão, na segunda etapa da Série D. Assim, em casa, o time de Ignácio Neto terá um grande desafio. Para avançar de fase no tempo normal, a equipe cruzmaltina terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença. Do contrário, o time precisa fazer pelo menos três gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Assim, o cenário não é favorável. Conforme o site estatístico Chance de Gol, que faz as probabilidades no futebol, a Tuna Luso tem apenas 0,7% de chances de classificação para as oitavas de final. Com isso, o time precisará de um desempenho excepcional para superar as expectativas. Serviço Tuna Luso x Maranhão-MA - volta 10/08/2025 Local: Estádio do Souza Hora: 15h Ingressos - Valores promocionais até 08/08, às 17h Arquibancada promocional (Tobogã): R$ 15,00 Arquibancada coberta (Lateral): R$ 30,00 Pontos de venda Sede social da Tuna Luso Brasileira. Serviço
Tuna Luso x Maranhão-MA - volta
10/08/2025
Local: Estádio do Souza
Hora: 15h
Ingressos - Valores promocionais até 08/08, às 17h
Arquibancada promocional (Tobogã): R$ 15,00
Arquibancada coberta (Lateral): R$ 30,00
Pontos de venda
Sede social da Tuna Luso Brasileira.
Site: Edsigningressos 