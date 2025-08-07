Com promoção, Tuna inicia venda de ingressos para jogo decisivo na Série D

Em busca de uma virada histórica para seguir na Série D, a Tuna espera contar com o apoio da torcida no próximo domingo (10), no estádio do Souza, contra o Maranhão-MA. Com isso, o clube cruzmaltino iniciou a venda de ingressos com um lote promocional.

Conforme divulgou a equipe, o preço promocional é de R$ 15 para a arquibancada descoberta (tobogã) e R$ 30 para a coberta (lateral). O valor é válido até a próxima sexta-feira (8), às 17h.

Após isso, os bilhetes passam a custar R$ 20 e R$ 40, respectivamente. O torcedor cruzmaltino pode adquirir as entradas na sede do time ou por meio do site edsigningressos.

VEJA MAIS

Vale destacar que todos os setores possuem vendas de meia-entrada, além de gratuidade, que são direcionadas a idosos, crianças e pessoas com deficiência. Esses ingressos devem ser retirados também na sexta-feira, na sede da Tuna.

Cenário

Com a melhor campanha do grupo A na primeira fase, a Tuna foi goleada por 4 a 1 no jogo de ida contra o Maranhão, na segunda etapa da Série D. Assim, em casa, o time de Ignácio Neto terá um grande desafio.

Para avançar de fase no tempo normal, a equipe cruzmaltina terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença. Do contrário, o time precisa fazer pelo menos três gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

Assim, o cenário não é favorável. Conforme o site estatístico Chance de Gol, que faz as probabilidades no futebol, a Tuna Luso tem apenas 0,7% de chances de classificação para as oitavas de final. Com isso, o time precisará de um desempenho excepcional para superar as expectativas.

Serviço

Tuna Luso x Maranhão-MA - volta

10/08/2025

Local: Estádio do Souza

Hora: 15h

Ingressos - Valores promocionais até 08/08, às 17h

Arquibancada promocional (Tobogã): R$ 15,00

Arquibancada coberta (Lateral): R$ 30,00

Pontos de venda

Sede social da Tuna Luso Brasileira.

Site: Edsigningressos