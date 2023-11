Supostas camisas do Flamengo para 2024 são divulgadas por site; veja

Três possíveis novas camisas do Flamengo para a temporada 2024 vazaram nas redes sociais. O site Footy Headlines especializado em antecipar uniformes de clubes e seleções ao redor do mundo, foi o responsável pela divulgação das novas camisas rubro-negras.

A camisa principal tradicional teria como novidade as cores pratas nos detalhes no lugar do costumeiro branco. A cor também está no uniforme número dois, que será branco com listras prateadas, e detalhes vermelhos nas laterais.

Confira os supostos novos uniformes:

flamengo camisetas Camisa 1 Camisa 2 Camisa 3

VEJA MAIS

Já no terceiro uniforme, o Flamengo e a Adidas, responsável pela confecção das camisas, apostaram em uma versão completamente preta do manto rubro-negro, com detalhes em branco e a logo da marca em seu formato retrô.

A previsão é que os uniformes um e dois cheguem às lojas em março de 2024, enquanto a versão alternativa só deve ser lançada em agosto.