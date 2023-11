Com parceria, Flamengo faz campanha pelo fim da violência contra a mulher

O Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã em um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (8), às 21h30. O destaque do jogo é o uniforme especial adotado pelo Rubro-Negro para marcar o mês de combate à violência contra a mulher, exibindo o símbolo do Instituto Nós Por Elas em parceria com o Banco de Brasília (BRB).

O BRB, como parte da colaboração, ocupará um espaço reduzido no uniforme do Flamengo, sendo o primeiro banco a apoiar o Instituto Nós por Elas. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, enfatiza o compromisso da instituição em promover campanhas de conscientização e destacar a importância da segurança das mulheres.

O Instituto Nós por Elas tem como objetivo principal combater a violência contra a mulher e fomentar a igualdade de oportunidades para as mulheres em diferentes setores. A ex-modelo e atriz Luiza Brunet é a embaixadora da campanha contra a violência doméstica.

A ação realizada nessa quarta-feira visa sensibilizar a população sobre a prevenção e erradicação de atos prejudiciais contra meninas e mulheres. Marcela Bocayuva, presidente da Nós Por Elas, ressalta a importância da parceria com o Flamengo, destacando a necessidade de reconhecimento das estratégias de prevenção e resposta à violência doméstica, garantindo apoio e proteção adequada às vítimas, além da aplicação de medidas repressivas.

O dia 25 de novembro foi oficialmente designado como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres pela Organização das Nações Unidas em 1999. Essa data é utilizada para conscientizar o público global sobre a luta contra a violência direcionada às mulheres.

O confronto entre Flamengo e Palmeiras está marcado para as 21h30, como parte da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.