Flamengo negocia amistoso com Inter Miami, time de Messi, para o início de 2024

O Flamengo está com o planejamento para 2024 a todo vapor. O clube carioca tem como parte de seus projetos uma pré-temporada na Flórida, que incluirá um amistoso contra o Inter Miami, equipe na qual Messi é a principal estrela, marcando assim o encerramento da passagem do time brasileiro pelo solo americano.

A programação estabelece um período de pelo menos 10 dias nos Estados Unidos, com a intenção de proporcionar à delegação pouco mais de uma semana de treinamento no Ninho do Urubu antes de embarcar para a Flórida. A viagem está programada para a segunda quinzena de janeiro, com o retorno previsto para os últimos dias do mesmo mês.

Além do confronto com o Inter Miami, há a perspectiva de outros amistosos internacionais. Clubes como River Plate, da Argentina, Atlético Nacional, da Colômbia, e a seleção mexicana foram consultados, e as negociações estão em fase avançada, com a assinatura do contrato prevista para ocorrer em breve.

Uma viagem realizada em julho, com a presença do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente Rodrigo Dunshee e do vice de comunicação Gustavo Oliveira, teve como objetivo estabelecer laços e discutir modelos de gestão de futebol em reuniões com representantes do Inter Miami e do Real Madrid, este último realizando sua pré-temporada nos Estados Unidos. O dono do Inter Miami, David Beckham, participou das discussões, e a diretoria do Flamengo considera que a viagem cumpriu seu propósito de fortalecer relações com outras equipes.

O Flamengo já havia recebido um convite do Inter Miami para participar de um torneio preparatório na Flórida no final de 2022, juntamente com o River Plate. Contudo, devido ao apertado calendário em virtude do início do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil, o clube brasileiro não pôde conciliar as datas para participar da pré-temporada naquela ocasião.