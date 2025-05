Cienciano x Caracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/05) pela Copa Sudamericana

Cienciano x Caracas disputam hoje, quinta-feira (08/05), a 4° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo inicia às 23h (horário de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cienciano x Caracas ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa Sulamericana, o Cienciano empatou sem gols com o Atlético-MG e empatou por 2 a 2 com o Caracas e com o Deportes Iquique.

Além de seu empate de 2 a 2 com o Cienciano, o Caracas passou por uma vitória de 2 a 1 sobre Deportes Iquique e um empate de 1 a 1 com o Atlético.

Cienciano x Caracas: prováveis escalações

Cienciano: Ignacio Barrios, Josué Estrada, Maxi Amondarain, Jimmy Valoyes, Alexi Gómez, Santiago Arias, Claudio Torrejón, Juan Romagnoli, Luis Benites, Gaspar Gentile, Carlos Garcés. Técnico: Carlos Desio.

Caracas: Frankarlos Benítez, Edgardo Rito, Francisco La Mantia, Luis Del Pino, Jesús Yéndis, Miguel Vegas, Vicente Rodríguez, Ender Echenique, Michael Covea, Jose Hernández, Jeriel De Santis. Técnico: Fernando Aristeguieta.

FICHA TÉCNICA

Cienciano x Caracas

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru

Data/Horário: 08 de maio de 2025, 23h