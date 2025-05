Athletico-PR x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/05) pela Série B

Athletico PR x Chapecoense disputam hoje, quinta-feira (08/05), a 7° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h35 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Chapecoense e Athletico-PR somam na Série B 3 vitórias e 3 derrotas.

A Chapecoense acumula 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Athletico marcou 9 gols e teve sua defesa vazada 10 vezes.

VEJA MAIS

Athletico PR x Chapecoense: prováveis escalações

Athletico Paranaense: Mycael; Palacios, Tobias Figueiredo, Léo e Esquivel; Falcão, Patrick e Zapelli; Tevis, Alan Kardec e Luiz Fernando. Técnico (interino): João Correia.

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 08 de maio de 2025, 21h35