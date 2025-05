Internacional é superado pelo Atlético Nacional e cai para 3º no Grupo F da Libertadores

O Internacional saiu da zona de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Em duelo válido pela quarta rodada, o time gaúcho foi até Medellín, no Estádio Atanasio Girardot, e não fez um bom jogo, sendo superado pelo Atlético Nacional por 3 a 1, nesta quinta-feira, caindo para o terceiro lugar do Grupo F, considerado o da 'morte' na competição continental.

O time de Roger Machado foi ultrapassado justamente pelos colombianos, que chegaram a seis pontos, contra cinco dos brasileiros. Quem comemorou o resultado foi o Bahia, que mesmo com a derrota para o Nacional-URU, se manteve líder da chave, com sete pontos. Os uruguaios somam quatro e seguem vivos na competição.

Com o campo molhado e sob chuva, o Internacional não conseguiu impor seu jogo. Preso na marcação e com Alan Patrick apagado, pouco acionou seu ataque e explorou a velocidade de Wesley, deixando Valencia isolado entre os zagueiros. Além disso, era vítima frequente dos contra-ataques do Atlético Nacional, que teve mais posse e volume.

A situação gaúcha ficou ruim quando viu Valencia sentir uma lesão e ser substituído aos 36 minutos. Logo depois, piorou quando Riveros recebeu na área e bateu forte para abrir o placar para os colombianos, aos 38. O time até tentou uma resposta imediata, na sua grande chance do primeiro tempo, mas Wesley chutou em cima de Ospina.

O Internacional até voltou com outra postura para a segunda etapa. Quando crescia na partida, obrigando defesas de Ospina, levou um duro golpe, em contra-ataque de Hinestroza, que terminou em gol de Billy Arce, aos nove. Por pouco o prejuízo não aumentou em falha de Bernabéi, que Viveros não aproveitou.

Apesar do golpe, o time gaúcho seguiu tentando e conseguiu diminuir o marcador aos 34, quando Aguirre foi derrubado dentro da área. Alan Patrick se encarregou de recolocar o Inter no jogo. Quando o empate parecia próximo, aos 47, Viveros ganhou de Victor Gabriel e sacramentou a vitória colombiana.

O Internacional agora volta a campo no domingo, quando vira a chave para o Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Pela Libertadores, atua na próxima quinta-feira, quando visita o Nacional-URU, em Montevidéu, no Uruguai.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL-COL 3 X 1 INTERNACIONAL

ATLÉTICO NACIONAL-COL - Ospina; Andrés Román, Arias, Tesillo e Camilo Cândido; Campuzano, Mateus Uribe (Asprilla), Cardona (Simón García), Hinestroza e Billy Arce (Rivero); Viveros (Morelos). Técnico: Javier Gandolfo.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Viveros, aos 38 minutos do primeiro tempo. Bily Arce, aos nove, Alan Patrick, aos 34, Viveros, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tesillo, Andrés Román, Campuzano e Bily Arce (Atlético Nacional); Vitão, Alan Patrick, Thiago Maia e Lucca (Internacional).

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL).