Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal

Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Sporting soma 28 pontos a mais que o Casa Pia na Liga Portugal (Facebook/ @SportingCP)

Sporting x Casa Pia disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 18° rodada da Liga Portugal. O jogo está programado para as 17h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Sporting x Casa Pia ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sporting é o atual vice-líder da Liga Portugal e acumula 13 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 47 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 13 rodadas do Campeonato Português.

Já o Casa Pia está em 15° lugar com 3 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 17 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Sporting x Casa Pia: prováveis escalações

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder (ou Luís Suárez). Técnico: Rui Borges.

Casa Pia: Patrick Sequeira; Tchamba, José Fonte e João Goulart; Gaizka Larrazabal, Rafael Brito, Sebastián Pérez e Leonardo Lelo; Jérémy Livolant, Max Svensson e Cassiano. Técnico: João Pereira.

FICHA TÉCNICA
Sporting x Casa Pia
Campeonato Português
Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 17h15

