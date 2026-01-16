PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.01.26 16h00 O PSG soma 7 pontos a mais que o Lille no Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x LOSC disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 18° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x LOSC ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 37 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Francês. Já o Lille está em 4° lugar com 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 33 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe também registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira PSG x Lille: prováveis escalações PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dessiré Doue, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique. Lille: Berke Özer; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Nabil Bentaleb e Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau e Nabil Bentaleb; Marius Broholm, Hakon Haraldsson e Matías Fernández; Olivier Giroud. Técnico: Bruno Genesio. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Lille OSC Ligue 1 Local: Parc des Princes, em Paris, França Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lille OSC PSG Paris Saint-Germain jogos de hoje Ligue 1 campeonato francês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10