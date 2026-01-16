PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x LOSC disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 18° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x LOSC ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 37 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Francês.

Já o Lille está em 4° lugar com 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 33 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe também registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

PSG x Lille: prováveis escalações

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dessiré Doue, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Lille: Berke Özer; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Nabil Bentaleb e Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau e Nabil Bentaleb; Marius Broholm, Hakon Haraldsson e Matías Fernández; Olivier Giroud. Técnico: Bruno Genesio.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Lille OSC

Ligue 1

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 17h