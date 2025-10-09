Somália x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Somália x Argélia disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Miloud Hadefi, em Bir El Djir, Argélia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Somália x Argélia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime Video+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Argélia lidera o Grupo G das eliminatórias da Copa e acumula 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Somália é a lanterna do mesmo grupo, não obteve vitórias e soma 1 empate, 7 derrotas, 3 gols marcados e 16 gols sofridos.

Somália x Argélia: prováveis escalações

Somália: Mohamud; Abdirizak, Osman, Abdullahi, Abdulle; Musse, Omar, Sharif, Saad; Ahmed, Nour.

Argélia: Zidane; Mandi, Tougai, Hadjam, Dorval; Bentaleb, Boudaoui, Chaibi; Mahrez, Amoura, Belaili.

FICHA TÉCNICA

Somália x Argélia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Miloud Hadefi, em Bir El Djir, Argélia

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 13h