Finlândia x Lituânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Finlândia x Lituânia disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Finlândia x Lituânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Lituânia está na vice-lanterna do Grupo G, ainda não obteve vitórias e acumula 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Finlândia ocupa a 3° posição do mesmo grupo e soma um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos.

Finlândia x Lituânia: prováveis escalações

Finlândia: Joronen; Alho, Tenho, Ivanov e Uronen; Lod, Kairinen e Suhonen; Antman, Pohjanpalo e Keskinen.

Lituânia: Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Utkus, Armalas e Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis e Dolznikov; Paulauskas.

FICHA TÉCNICA

Finlândia x Lituânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 13h