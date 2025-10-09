Finlândia x Lituânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Finlândia e Lituânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.10.25 12h00 A Finlândia soma 4 pontos a mais que a Lituânia no Grupo G das eliminatórias da Copa (Facebook/ @LTUfutbolas) Finlândia x Lituânia disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Finlândia x Lituânia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Lituânia está na vice-lanterna do Grupo G, ainda não obteve vitórias e acumula 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos. Já a Finlândia ocupa a 3° posição do mesmo grupo e soma um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Finlândia x Lituânia: prováveis escalações Finlândia: Joronen; Alho, Tenho, Ivanov e Uronen; Lod, Kairinen e Suhonen; Antman, Pohjanpalo e Keskinen. Lituânia: Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Utkus, Armalas e Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis e Dolznikov; Paulauskas. FICHA TÉCNICA Finlândia x Lituânia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave finlândia Lituânia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Finlândia x Lituânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Finlândia e Lituânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Guiné: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Guiné jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00