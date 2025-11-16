Sérvia x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Sérvia x Letônia disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Dubočica, em Leskovac, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sérvia x Letônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Sérvia está em 3° lugar no Grupo K das eliminatórias e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já a Letônia ocupa a 4° posição do mesmo grupo e acumula 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 13 gols sofridos.

A Sérvia venceu a Letônia por 1 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Sérvia x Letônia: prováveis escalações

Sérvia: Rajković; Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić; Gudelj, Lukić; Živković, Samardžić, Kostić; Vlahović.

Letônia: Zviedris; Savalnieks, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Tõņisevs; Ikaunieks, Zelenkovs, Vapne, Daškevičs; Gutkovskis.

FICHA TÉCNICA

Sérvia x Letônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Dubočica, em Leskovac, Sérvia

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 14h