São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/08) pelo Brasileirão

São Paulo x Vitória disputam hoje, sábado (09/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio MorumBIS, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Globoplay, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O São Paulo está em 8º colocado com 25 pontos e acumula 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas.

Já o Vitória está em 16° lugar com 18 pontos, 3 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas nas últimas rodadas.

São Paulo x Vitória: prováveis escalações

São Paulo: Sem informações oficias até o momento.

Vitória: Sem informações oficias até o momento.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio MorumBIS, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 09 de agosto de 2025, 18h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)