Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, deste sábado (09/08), incluem partidas por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão. Às 16h, o América-MG enfrentará o Remo pelo Brasileirão Série B. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo enfrentará o Mirassol pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

West Ham United x LOSC Lille - 11h - ESPN 4 e Disney+ Everton x Roma - 11h - ESPN 3 e Disney+ Newcastle United x Atlético de Madrid - 12h - ESPN e Disney+ Arsenal x Athletic Bilbao - 13h - Sem transmissão oficial Olympique de Marselha x Aston Villa - 14h - ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x Mirassol - 18h30 - Premiere e Globoplay São Paulo x Vitória - 18h30 - Premiere e Globoplay RB Bragantino x Internacional - 18h30 - Premiere e Globoplay Fortaleza x Botafogo - 20h30 - Prime Vídeo Bahia x Fluminense - 21h - SporTV, Premiere e Globoplay

Campeonato Brasileiro Séria B

América-MG x Remo - 16h - ESPN e Disney+ Goiás x Operário-PR - 18h30 - Disney+ Volta Redonda x Novorizontino - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Athletic Bilbao; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Athletic Bilbao não terá transmissão oficial.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Mirassol veja o horário

O jogo entre Flamengo x Mirassol terá transmissão ao vivo pela Premiere e Globoplay, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Vitória; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere e Globoplay, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Prime Vídeo, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de América-MG e Remo; veja o horário

O jogo entre América-MG x Remo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

11h - West Ham United x LOSC Lille - Amistoso Internacional 11h - Everton x Roma - Amistoso Internacional 12h - Newcastle United x Atlético de Madrid - Amistoso Internacional 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa - Amistoso Internacional 16h - América-MG x Remo - Campeonato Brasileiro Série B 20h30 - Volta Redonda x Novorizontino - Campeonato Brasileiro Série B

SporTV

21h - Bahia x Fluminense - Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

11h - West Ham United x LOSC Lille - Amistoso Internacional 11h - Everton x Roma - Amistoso Internacional 12h - Newcastle United x Atlético de Madrid - Amistoso Internacional 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa - Amistoso Internacional 16h - América-MG x Remo - Campeonato Brasileiro Série B 18h30 - Goiás x Operário-PR - Campeonato Brasileiro Série B 20h30 - Volta Redonda x Novorizontino - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere

18h30 - Flamengo x Mirassol - Campeonato Brasileiro Série A 18h30 - São Paulo x Vitória - Campeonato Brasileiro Série A 18h30 - RB Bragantino x Internacional - Campeonato Brasileiro Série A 21h - Bahia x Fluminense - Campeonato Brasileiro Série A

DAZN

Nenhum jogo vai passar na Dazn neste sábado.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) neste sábado.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)