Flamengo x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/08) pelo Brasileirão

Flamengo x Mirassol disputam hoje, sábado (09/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Globoplay, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo está em 1º colocado com 37 pontos e acumula 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 31 gols marcados e 7 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Mirassol está em 5° lugar com 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 27 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas nas últimas rodadas.

Flamengo x Mirassol: prováveis escalações

Flamengo: Sem informações oficias até o momento.

Mirassol: Sem informações oficias até o momento.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Mirassol

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 09 de agosto de 2025, 18h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)