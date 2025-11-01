Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.11.25 12h39 Santos soma 5 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (Raul Baretta/ Santos FC) Santos x Fortaleza disputam hoje, sábado (01/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Fortaleza ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fluminense é o 7° colocado do Brasileirão com 13 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 36 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Ceará está em 14° lugar e soma 9 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Santos x Fortaleza: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo. FICHA TÉCNICA Santos x Fortaleza Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave santos Fortaleza jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Bahia e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Ceará e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Corinthians e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Flamengo e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30