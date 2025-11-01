Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.11.25 15h00 O Cruzeiro soma 26 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Cruzeiro x Vitória disputam hoje, sábado (01/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Vitória ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e soma 16 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato. Já Vitória está em 17° lugar com 7 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Cruzeiro x Vitória: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. Vitória: Thiago Couto; Neris, Camutanga e Zé Marcos; Roberto, Willian Oliveira, Matheuzinho, Aitor e Ramon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Vitória Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cruzeiro vitória-ba jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Bahia e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Ceará e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Corinthians e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Flamengo e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30