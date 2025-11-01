Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Vitória disputam hoje, sábado (01/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e soma 16 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 42 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato.

Já Vitória está em 17° lugar com 7 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Vitória: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Thiago Couto; Neris, Camutanga e Zé Marcos; Roberto, Willian Oliveira, Matheuzinho, Aitor e Ramon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 16h