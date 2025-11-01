Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Flamengo jogará contra o Sport Recife às 21h, pelo Brasileirão (X/ @LibertadoresBR)

Os jogos de hoje, neste sábado (01/11), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Mirassol enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Sort pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball
  2. Leipzig x Stuttgart - 11h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Union Berlin x Freiburg - 11h30 - OneFootball
  4. St. Pauli x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Heidenheim x Eintracht Frankfurt - 11h30 - OneFootball
  6. Bayern de Munique x Leverkusen - 14h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Aldosivi x Independiente Rivadavia - 14h45 - AFA Play
  2. Barracas Central x Argentinos Juniors - 16h - AFA Play
  3. Vélez Sarsfield x Talleres - 17h - AFA Play
  4. Independiente x Tucumán - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Santos x Fortaleza - 16h - Premiere
  2. Cruzeiro x Vitória - 16h - Premiere
  3. Mirassol x Botafogo - 18h - SporTV e Premiere
  4. Flamengo x Sport Recife - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Goiás x Athletico-PR - 16h - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), SportyNet, ESPN 4 e Disney+
  2. Avaí x Athletic - 18h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Villarreal x Rayo Vallecano - 10h - Disney+
  2. Atlético Madrid x Sevilla - 12h15 - Disney+
  3. Real Sociedad x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 3 e Disney+
  4. Real Madrid x Valencia - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brighton x Leeds - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Burnley x Arsenal - 12h - XSports e Disney+
  3. Crystal Palace x Brentford - 12h - Disney+
  4. Fulham x Wolverhampton - 12h - Disney+
  5. Nottingham Forest x Manchester United - 12h - ESPN e Disney+
  6. Tottenham x Chelsea - 14h30 - ESPN e Disney+
  7. Liverpool x Aston Villa - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Atalanta - 11h - ESPN 4 e Disney+
  2. Napoli x Como - 14h - Disney+
  3. Cremonese x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Português

  1. Nacional x Famalicão - 12h30 - Sem informações
  2. Rio Ave x Estoril - 15h - Sem informações
  3. Casa Pia x Estrela Amadora - 15h - Sem informações
  4. Vitória SC x Benfica - 17h30 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Taawon x Al Quadisiya - 10h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Khaleej x Al Ittihad - 11h35 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Nassr x Al Feiha - 14h30 - Bandsports, Band e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Santos e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Santos x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Vitória; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Botafogo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Sport; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 14h30 - Al Nassr x Al Feiha - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 10h30 - Al Taawon x Al Quadisiya - Campeonato Saudita
  2. 14h30 - Al Nassr x Al Feiha - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 11h - Udinese x Atalanta - Campeonato Italiano
  2. 12h - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League
  3. 14h30 - Tottenham x Chelsea - Premier League
  4. 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - La Liga
  5. 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
  6. 17h - Liverpool x Aston Villa - Premier League
  7. 17h30 - Vitória SC x Benfica - Campeonato Português

SporTV

  1. 11h35 - Al Khaleej x Al Ittihad - Campeonato Saudita
  2. 14h30 - Bayern de Munique x Leverkusen - Bundesliga
  3. 18h - Mirassol x Botafogo - Brasileirão
  4. 21h - Flamengo x Sport Recife - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Villarreal x Rayo Vallecano - La Liga
  2. 11h - Udinese x Atalanta - Campeonato Italiano
  3. 12h - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League
  4. 12h - Brighton x Leeds - Premier League
  5. 12h - Burnley x Arsenal - Premier League
  6. 12h - Crystal Palace x Brentford - Premier League
  7. 12h - Fulham x Wolverhampton - Premier League
  8. 12h15 - Atlético Madrid x Sevilla - La Liga
  9. 14h - Napoli x Como - Campeonato Italiano
  10. 14h30 - Tottenham x Chelsea - Premier League
  11. 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - La Liga
  12. 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
  13. 16h45 - Cremonese x Juventus - Campeonato Italiano
  14. 17h - Real Madrid x Valencia - La Liga
  15. 17h - Liverpool x Aston Villa - Premier League
  16. 17h30 - Vitória SC x Benfica - Campeonato Português
  17. 18h30 - Avaí x Athletic - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Santos x Fortaleza - Brasileirão
  2. 16h - Cruzeiro x Vitória - Brasileirão
  3. 18h - Mirassol x Botafogo - Brasileirão
  4. 21h - Flamengo x Sport Recife - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Mainz x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 11h30 - Leipzig x Stuttgart - Bundesliga
  3. 11h30 - Union Berlin x Freiburg - Bundesliga
  4. 11h30 - St. Pauli x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  5. 11h30 - Heidenheim x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  6. 14h30 - Bayern de Munique x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 11h30 - Leipzig x Stuttgart - Bundesliga
  2. 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
Futebol
.
