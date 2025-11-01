Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 01.11.25 7h00 Flamengo jogará contra o Sport Recife às 21h, pelo Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Os jogos de hoje, neste sábado (01/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h, o Mirassol enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Sort pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Mainz x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball Leipzig x Stuttgart - 11h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Union Berlin x Freiburg - 11h30 - OneFootball St. Pauli x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Heidenheim x Eintracht Frankfurt - 11h30 - OneFootball Bayern de Munique x Leverkusen - 14h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Aldosivi x Independiente Rivadavia - 14h45 - AFA Play Barracas Central x Argentinos Juniors - 16h - AFA Play Vélez Sarsfield x Talleres - 17h - AFA Play Independiente x Tucumán - 20h - AFA Play Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza - 16h - Premiere Cruzeiro x Vitória - 16h - Premiere Mirassol x Botafogo - 18h - SporTV e Premiere Flamengo x Sport Recife - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Athletico-PR - 16h - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), SportyNet, ESPN 4 e Disney+ Avaí x Athletic - 18h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Villarreal x Rayo Vallecano - 10h - Disney+ Atlético Madrid x Sevilla - 12h15 - Disney+ Real Sociedad x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 3 e Disney+ Real Madrid x Valencia - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brighton x Leeds - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Burnley x Arsenal - 12h - XSports e Disney+ Crystal Palace x Brentford - 12h - Disney+ Fulham x Wolverhampton - 12h - Disney+ Nottingham Forest x Manchester United - 12h - ESPN e Disney+ Tottenham x Chelsea - 14h30 - ESPN e Disney+ Liverpool x Aston Villa - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Udinese x Atalanta - 11h - ESPN 4 e Disney+ Napoli x Como - 14h - Disney+ Cremonese x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+ Campeonato Português Nacional x Famalicão - 12h30 - Sem informações Rio Ave x Estoril - 15h - Sem informações Casa Pia x Estrela Amadora - 15h - Sem informações Vitória SC x Benfica - 17h30 - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Saudita Al Taawon x Al Quadisiya - 10h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Khaleej x Al Ittihad - 11h35 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Feiha - 14h30 - Bandsports, Band e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Santos e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Santos x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Vitória; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Mirassol e Botafogo; veja o horário O jogo entre Mirassol x Botafogo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Sport; veja o horário O jogo entre Flamengo x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 14h30 - Al Nassr x Al Feiha - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 10h30 - Al Taawon x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 14h30 - Al Nassr x Al Feiha - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 11h - Udinese x Atalanta - Campeonato Italiano 12h - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League 14h30 - Tottenham x Chelsea - Premier League 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - La Liga 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 17h - Liverpool x Aston Villa - Premier League 17h30 - Vitória SC x Benfica - Campeonato Português SporTV 11h35 - Al Khaleej x Al Ittihad - Campeonato Saudita 14h30 - Bayern de Munique x Leverkusen - Bundesliga 18h - Mirassol x Botafogo - Brasileirão 21h - Flamengo x Sport Recife - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 10h - Villarreal x Rayo Vallecano - La Liga 11h - Udinese x Atalanta - Campeonato Italiano 12h - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League 12h - Brighton x Leeds - Premier League 12h - Burnley x Arsenal - Premier League 12h - Crystal Palace x Brentford - Premier League 12h - Fulham x Wolverhampton - Premier League 12h15 - Atlético Madrid x Sevilla - La Liga 14h - Napoli x Como - Campeonato Italiano 14h30 - Tottenham x Chelsea - Premier League 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - La Liga 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 16h45 - Cremonese x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Valencia - La Liga 17h - Liverpool x Aston Villa - Premier League 17h30 - Vitória SC x Benfica - Campeonato Português 18h30 - Avaí x Athletic - Série B do Brasileirão Premiere 16h - Santos x Fortaleza - Brasileirão 16h - Cruzeiro x Vitória - Brasileirão 18h - Mirassol x Botafogo - Brasileirão 21h - Flamengo x Sport Recife - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Mainz x Werder Bremen - Bundesliga 11h30 - Leipzig x Stuttgart - Bundesliga 11h30 - Union Berlin x Freiburg - Bundesliga 11h30 - St. Pauli x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 14h30 - Bayern de Munique x Leverkusen - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet 11h30 - Leipzig x Stuttgart - Bundesliga 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Coritiba e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15