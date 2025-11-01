Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (01/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Mirassol enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Sort pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Mainz x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball Leipzig x Stuttgart - 11h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Union Berlin x Freiburg - 11h30 - OneFootball St. Pauli x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Heidenheim x Eintracht Frankfurt - 11h30 - OneFootball Bayern de Munique x Leverkusen - 14h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Aldosivi x Independiente Rivadavia - 14h45 - AFA Play Barracas Central x Argentinos Juniors - 16h - AFA Play Vélez Sarsfield x Talleres - 17h - AFA Play Independiente x Tucumán - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro

Santos x Fortaleza - 16h - Premiere Cruzeiro x Vitória - 16h - Premiere Mirassol x Botafogo - 18h - SporTV e Premiere Flamengo x Sport Recife - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x Athletico-PR - 16h - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), SportyNet, ESPN 4 e Disney+ Avaí x Athletic - 18h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Villarreal x Rayo Vallecano - 10h - Disney+ Atlético Madrid x Sevilla - 12h15 - Disney+ Real Sociedad x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 3 e Disney+ Real Madrid x Valencia - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Brighton x Leeds - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Burnley x Arsenal - 12h - XSports e Disney+ Crystal Palace x Brentford - 12h - Disney+ Fulham x Wolverhampton - 12h - Disney+ Nottingham Forest x Manchester United - 12h - ESPN e Disney+ Tottenham x Chelsea - 14h30 - ESPN e Disney+ Liverpool x Aston Villa - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Atalanta - 11h - ESPN 4 e Disney+ Napoli x Como - 14h - Disney+ Cremonese x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Português

Nacional x Famalicão - 12h30 - Sem informações Rio Ave x Estoril - 15h - Sem informações Casa Pia x Estrela Amadora - 15h - Sem informações Vitória SC x Benfica - 17h30 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Taawon x Al Quadisiya - 10h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Khaleej x Al Ittihad - 11h35 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Feiha - 14h30 - Bandsports, Band e Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

14h30 - Al Nassr x Al Feiha - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

10h30 - Al Taawon x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 14h30 - Al Nassr x Al Feiha - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

11h - Udinese x Atalanta - Campeonato Italiano 12h - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League 14h30 - Tottenham x Chelsea - Premier League 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - La Liga 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 17h - Liverpool x Aston Villa - Premier League 17h30 - Vitória SC x Benfica - Campeonato Português

SporTV

11h35 - Al Khaleej x Al Ittihad - Campeonato Saudita 14h30 - Bayern de Munique x Leverkusen - Bundesliga 18h - Mirassol x Botafogo - Brasileirão 21h - Flamengo x Sport Recife - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

10h - Villarreal x Rayo Vallecano - La Liga 11h - Udinese x Atalanta - Campeonato Italiano 12h - Nottingham Forest x Manchester United - Premier League 12h - Brighton x Leeds - Premier League 12h - Burnley x Arsenal - Premier League 12h - Crystal Palace x Brentford - Premier League 12h - Fulham x Wolverhampton - Premier League

12h15 - Atlético Madrid x Sevilla - La Liga 14h - Napoli x Como - Campeonato Italiano 14h30 - Tottenham x Chelsea - Premier League 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - La Liga 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 16h45 - Cremonese x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Valencia - La Liga 17h - Liverpool x Aston Villa - Premier League 17h30 - Vitória SC x Benfica - Campeonato Português 18h30 - Avaí x Athletic - Série B do Brasileirão

Premiere

16h - Santos x Fortaleza - Brasileirão 16h - Cruzeiro x Vitória - Brasileirão 18h - Mirassol x Botafogo - Brasileirão 21h - Flamengo x Sport Recife - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

11h30 - Mainz x Werder Bremen - Bundesliga 11h30 - Leipzig x Stuttgart - Bundesliga 11h30 - Union Berlin x Freiburg - Bundesliga 11h30 - St. Pauli x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 14h30 - Bayern de Munique x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

11h30 - Leipzig x Stuttgart - Bundesliga 16h - Goiás x Athletico-PR - Série B do Brasileirão