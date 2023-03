Rony titular! CBF divulga escalação do Brasil em amistoso contra o Marrocos; veja o time

O atacante paraense Rony, do Palmeiras, será titular da Seleção Brasileira no amistoso contra o Marrocos, neste sábado (25), em Tânger. O técnico Ramon Menezes divulgou os titulares do Brasil uma hora antes da bola rolar. A partida começará às 19h no Estádio Ibn Batouta, no Marrocos.

Rony entra a equipe na vaga que até o começo da semana vinha sendo do atacante Antony, do Manchester United. Ramon começou a testar o paraense na equipe principal na quinta-feira, dia em que Rony acabou marcando um gol de bicicleta durante o treino de bolas paradas.

Assim que entrar em campo, Rony será o primeiro paraense a jogar pela Seleção Brasileira desde Paulo Henrique Ganso em 2016. Além de Rony, outro paraense a começar como titular é o goleiro Weverton, que, assim como o atacante, começou a carreira em um time paraense, o Remo.

A seleção brasileira escalada por Ramon Menezes contra o Marrocos tem: Weverton; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Rony.

Rony usará a camisa 22 no amistoso contra o Marrocos (Divulgação/CBF)