Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia

Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Roma soma 16 pontos a mais que o Torino na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma)

Roma x Torino disputam hoje, terça-feira (13/01), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Torino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Campeonato Italiano, Roma está em 5° lugar e acumula um total de 13 vitórias, 7 derrotas, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Torino ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série A italiana.

Roma x Torino: prováveis escalações

RomaMile Svilar; Gianluca Mancini, Jan Ziolkowski e Mario Hermoso; Zeki Çelik, Bryan Cristante, Manu Koné e Wesley; Paulo Dybala (Niccolò Pisilli) e Matías Soulé; Evan Ferguson (Artem Dovbyk). Técnico: Gian Piero Gasperini.

Torino: Alberto Paleari; Saúl Coco, Guillermo Maripán e Adrian Ismajli; Valentino Lazaro, Gvidas Gineitis, Nikola Vlasic, Adrien Tamèze e Zakaria Aboukhlal; Cyril Ngonge (Che Adams) e Duván Zapata (Giovanni Simeone). Técnico: Marco Baroni.

FICHA TÉCNICA
Roma x Torino
Coppa Italia
Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália
Data/Horário: 13 de janeiro de 2026, 17h

Palavras-chave

Roma

Torino

Coppa Italia 2026

jogos de hoje

Copa da Itália
Futebol
.
