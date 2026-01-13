Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 13.01.26 16h00 Roma soma 16 pontos a mais que o Torino na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma) Roma x Torino disputam hoje, terça-feira (13/01), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Roma x Torino ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No Campeonato Italiano, Roma está em 5° lugar e acumula um total de 13 vitórias, 7 derrotas, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Torino ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série A italiana. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Roma x Torino: prováveis escalações Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Jan Ziolkowski e Mario Hermoso; Zeki Çelik, Bryan Cristante, Manu Koné e Wesley; Paulo Dybala (Niccolò Pisilli) e Matías Soulé; Evan Ferguson (Artem Dovbyk). Técnico: Gian Piero Gasperini. Torino: Alberto Paleari; Saúl Coco, Guillermo Maripán e Adrian Ismajli; Valentino Lazaro, Gvidas Gineitis, Nikola Vlasic, Adrien Tamèze e Zakaria Aboukhlal; Cyril Ngonge (Che Adams) e Duván Zapata (Giovanni Simeone). Técnico: Marco Baroni. FICHA TÉCNICA Roma x Torino Coppa Italia Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália Data/Horário: 13 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Roma Torino Coppa Italia 2026 jogos de hoje Copa da Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da Itália Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.01.26 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 Campeonato Alemão Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00