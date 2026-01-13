Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.01.26 15h30 O Borussia soma 16 pontos a mais que o Werder Bremen na Bundesliga (X/ @bvb) Borussia Dortmund x Werder Bremen disputam hoje, terça-feira (13/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Werder Bremen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e acumula 9 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição. Já o Werder Bremen ocupa a 12° posição com 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas do Campeonato Alemão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira Stuttgart x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Stuttgart e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Borussia x Werder Bremen: prováveis escalações Borussia: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson; Marcel Sabitzer, Felix Nmecha; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Maximilian Beier; Serhou Guirassy. Werder Bremen: Mio Backhaus; Niklas Stark, Marco Friedl, Amos Pieper; Yukinari Sugawara, Senne Lynen, Jens Stage, Romano Schmid, Isaac Schmidt; Justin Njinmah, Victor Boniface. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Werder Bremen Bundesliga 2026 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 13 de janeiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Werder Bremen Borussia Dortmund Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa da Itália Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.01.26 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 Campeonato Alemão Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00