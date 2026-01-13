Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen disputam hoje, terça-feira (13/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Werder Bremen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e acumula 9 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição.

Já o Werder Bremen ocupa a 12° posição com 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas do Campeonato Alemão.

Borussia x Werder Bremen: prováveis escalações

Borussia: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson; Marcel Sabitzer, Felix Nmecha; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Maximilian Beier; Serhou Guirassy.

Werder Bremen: Mio Backhaus; Niklas Stark, Marco Friedl, Amos Pieper; Yukinari Sugawara, Senne Lynen, Jens Stage, Romano Schmid, Isaac Schmidt; Justin Njinmah, Victor Boniface.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Bundesliga 2026

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 13 de janeiro de 2026, às 16h30