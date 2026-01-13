Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 13.01.26 7h00 Hamburg e Leverkusen jogarão pela Bundesliga às 16h30 (X/ @bayer04_en) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (13/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Saudita, Copa del Rey e Copa Itália. Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Damac pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, Roma enfrentará o Torino pela Coppa Italia. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Dortmund x Werder Bremen - 16h30 - CazéTV e OneFootball Mainz x Heidenheim - 16h30 - OneFootball Stuttgart x Eintracht Frankfurt - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Leverkusen - 16h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Saudita Al Akhdoud x Al Kholood - 12h25 - Sem informações Al Fateh x Al Riyadh - 14h30 - Bandsports Dhamk x Al Ittihad - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Copa Itália Roma x Torino - 17h - Disney+ Copa del Rey Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - 17h - ESPN 2 e Disney+ La Coruña x Atlético Madrid - 17h - XSports e Disney+ Real Sociedad x Osasuna - 17h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Dhamk e Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Damac x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de La Coruña e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre La Coruña x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Cultural Leonesa e Ath. Bilbao; veja o horário O jogo entre Cultural Leonesa x Ath Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Borussia e Werder Bremen; veja o horário O jogo entre Borussia x Werder Bremen terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa del Rey SporTV 14h30 - Dhamk x Al Ittihad - Campeonato Saudita 16h30 - Hamburg x Leverkusen - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 17h - Roma x Torino - Copa Itália 17h - La Coruña x Atlético Madrid - Copa del Rey 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa del Rey Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball
16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Bundesliga
16h30 - Mainz x Heidenheim - Bundesliga
16h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
16h30 - Hamburg x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 