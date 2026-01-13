Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (13/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Saudita, Copa del Rey e Copa Itália.

Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Damac pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, Roma enfrentará o Torino pela Coppa Italia.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen - 16h30 - CazéTV e OneFootball Mainz x Heidenheim - 16h30 - OneFootball Stuttgart x Eintracht Frankfurt - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Leverkusen - 16h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Saudita

Al Akhdoud x Al Kholood - 12h25 - Sem informações Al Fateh x Al Riyadh - 14h30 - Bandsports Dhamk x Al Ittihad - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Copa Itália

Roma x Torino - 17h - Disney+

Copa del Rey

Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - 17h - ESPN 2 e Disney+ La Coruña x Atlético Madrid - 17h - XSports e Disney+ Real Sociedad x Osasuna - 17h - ESPN 4 e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa del Rey

SporTV

14h30 - Dhamk x Al Ittihad - Campeonato Saudita 16h30 - Hamburg x Leverkusen - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

17h - Roma x Torino - Copa Itália 17h - La Coruña x Atlético Madrid - Copa del Rey 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa del Rey

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Bundesliga 16h30 - Mainz x Heidenheim - Bundesliga 16h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 16h30 - Hamburg x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.