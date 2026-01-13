Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Hamburg e Leverkusen jogarão pela Bundesliga às 16h30 (X/ @bayer04_en)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (13/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Saudita, Copa del Rey e Copa Itália.

Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Damac pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, Roma enfrentará o Torino pela Coppa Italia.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Dortmund x Werder Bremen - 16h30 - CazéTV e OneFootball
  2. Mainz x Heidenheim - 16h30 - OneFootball
  3. Stuttgart x Eintracht Frankfurt - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  4. Hamburg x Leverkusen - 16h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Saudita

  1. Al Akhdoud x Al Kholood - 12h25 - Sem informações
  2. Al Fateh x Al Riyadh - 14h30 - Bandsports
  3. Dhamk x Al Ittihad - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Copa Itália

  1. Roma x Torino - 17h - Disney+

Copa del Rey

  1. Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - 17h - ESPN 2 e Disney+
  2. La Coruña x Atlético Madrid - 17h - XSports e Disney+
  3. Real Sociedad x Osasuna - 17h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Dhamk e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Damac x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de La Coruña e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre La Coruña x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Cultural Leonesa e Ath. Bilbao; veja o horário

O jogo entre Cultural Leonesa x Ath Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Borussia e Werder Bremen; veja o horário

O jogo entre Borussia x Werder Bremen terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Fateh x Al Riyadh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  2. 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa del Rey

SporTV

  1. 14h30 - Dhamk x Al Ittihad - Campeonato Saudita
  2. 16h30 - Hamburg x Leverkusen - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 17h - Roma x Torino - Copa Itália
  2. 17h - La Coruña x Atlético Madrid - Copa del Rey
  3. 17h - Cultural Leonesa x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  4. 17h - Real Sociedad x Osasuna - Copa del Rey

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Borussia Dortmund x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 16h30 - Mainz x Heidenheim - Bundesliga
  3. 16h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  4. 16h30 - Hamburg x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha

Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13.01.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

13.01.26 7h00

ELIMINADO

Tuna Luso perde para o Guanabara City e está fora da Copinha

O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo

12.01.26 21h49

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/01) pela Copinha

Corinthians e Guarani jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

12.01.26 20h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

13.01.26 7h00

FUTEBOL

Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE

Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

13.01.26 10h54

Futebol

Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha

Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda