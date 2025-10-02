Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Roma x LOSC: onde assistir e escalações do jogo hoje (02/10) pela Europa League

Roma e Lille OSC jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na primeira rodada, Roma venceu Nice e o LOSC superou o Brann, ambos por 2 a 1 (X/ @OfficialASRoma)

Roma x Lille disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Roma x LOSC ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, Roma venceu Nice e o LOSC superou o Brann, ambos por 2 a 1

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Bologna x Freiburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa
Bologna e Freiburg jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

image Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa
Fenerbahçe e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Roma x LOSC: prováveis escalações

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lille: Bodart; Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Génésio.

FICHA TÉCNICA
Roma x Lille OSC
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lille OSC

Roma

jogos de hoje

Europa League

Liga Europa
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro

Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h00

Copa Argentina

Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina

Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

02.10.25 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

02.10.25 7h00

Futebol

Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'

Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

02.10.25 10h11

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda