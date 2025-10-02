Roma x LOSC: onde assistir e escalações do jogo hoje (02/10) pela Europa League

Roma x Lille disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Roma x LOSC ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, Roma venceu Nice e o LOSC superou o Brann, ambos por 2 a 1

Roma x LOSC: prováveis escalações

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lille: Bodart; Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Génésio.

FICHA TÉCNICA

Roma x Lille OSC

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45