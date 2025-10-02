Bologna x Freiburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Bologna e Freiburg jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 02.10.25 12h45 Em sua estreia pela Liga Europa, o Bologna perdeu para o Aston Villa por 1 a 0 (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Freiburg disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Bologna x Freiburg ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Europa League, o Freiburg venceu a Basileia por 2 a 1, enquanto o Bologna perdeu para o Aston Villa por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Celtic x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Celtic e Braga jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Bologna x Freiburg: prováveis escalações Bologna: Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem e Lykogiannis; Freuler e Ferguson; Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Castro. Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Jung e Makengo; Eggestein e Osterhage; Dinkci, Grifo e Beste; Adamu. FICHA TÉCNICA Bologna x Freiburg Europa League - Liga Europa Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bologna Freiburg jogos de hoje Liga Europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 18h00 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Campeonato Português Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.10.25 15h15 Campeonato Inglês Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00