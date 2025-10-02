Bologna x Freiburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa

Bologna x Freiburg disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Bologna x Freiburg ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Europa League, o Freiburg venceu a Basileia por 2 a 1, enquanto o Bologna perdeu para o Aston Villa por 1 a 0.

Bologna x Freiburg: prováveis escalações

Bologna: Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem e Lykogiannis; Freuler e Ferguson; Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Castro.

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Jung e Makengo; Eggestein e Osterhage; Dinkci, Grifo e Beste; Adamu.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Freiburg

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45