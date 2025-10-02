Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa

Fenerbahçe x Nice disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Fenerbahçe x Nice ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Europa League, o Nice perdeu para o Roma por 2 a 1, enquanto o Fenerbahçe foi goleado pelo Dínamo Zagreb por 3 a 1.

VEJA MAIS

Fenerbahçe x Nice: prováveis escalações

Fenerbahçe: Ederson; Semedol, Skriniar, Oosterwolde e Archie Brown; Yüksek e Fred; Dorgeles Nene, Arkturkoglu e Szymanski; En-Nesyri.

Nice: Dyouf; Oppong, Bah e Dante; Louchet, Vanhoutte, Sanson e Bard; Gouveia, Kevin Carlos e Boga.

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Nice

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45