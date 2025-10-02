Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 02.10.25 12h45 Em sua estreia pela Liga Europa, o Nice perdeu para o Roma por 2 a 1 (X/ @ogcnice) Fenerbahçe x Nice disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Fenerbahçe x Nice ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Europa League, o Nice perdeu para o Roma por 2 a 1, enquanto o Fenerbahçe foi goleado pelo Dínamo Zagreb por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Fenerbahçe x Nice: prováveis escalações Fenerbahçe: Ederson; Semedol, Skriniar, Oosterwolde e Archie Brown; Yüksek e Fred; Dorgeles Nene, Arkturkoglu e Szymanski; En-Nesyri. Nice: Dyouf; Oppong, Bah e Dante; Louchet, Vanhoutte, Sanson e Bard; Gouveia, Kevin Carlos e Boga. FICHA TÉCNICA Fenerbahçe x Nice Europa League - Liga Europa Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Europa League Liga Europa Fenerbahçe Nice jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Copa Argentina Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.10.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Futebol Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma 02.10.25 15h18 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29