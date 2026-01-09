Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino inicia plantio de gramado do Diogão e corre contra o tempo para ter estádio no Paraense

Clube prevê entregar o novo campo de jogo no próximo mês, na metade da primeira fase do Parazão.

Caio Maia e Fábio Will
fonte

Diogão passa por mudanças no gramado. (Divulgação / Ascom Bragantino)

O Bragantino iniciou uma verdadeira corrida contra o relógio para garantir que o Estádio Diogão esteja pronto para receber os jogos do Campeonato Paraense de 2026. Após um período de incertezas sobre a infraestrutura, as obras de revitalização avançaram para uma etapa crucial: o plantio do novo gramado.

Segundo o presidente do clube, Claudio da Van, o planejamento foi antecipado para minimizar os danos ao calendário. "Estamos trabalhando em cima do Diogão visando o Parazão. Começamos as obras antes do Natal, retiramos o antigo gramado e agora estamos na etapa do plantio da grama", afirmou o mandatário, sinalizando que a recuperação do campo é a prioridade zero da gestão.

Parceria e Logística

Segundo informações apuradas pelo repórter João Wanderley, da Liberal +, indicam que as melhorias estão sendo custeadas através de incentivos do Governo do Estado em conjunto com o proprietário do estádio, o empresário João Diogo.

Apesar do esforço, o cronograma não permitirá que o Tubarão do Caeté debute em casa. Com previsão de entrega para daqui a um mês, o Bragantino ficará sem seu estádio pelas três primeiras rodadas do estadual. Como dois desses confrontos já seriam longe de seus domínios por tabela, o prejuízo logístico será de apenas um jogo com mando de campo perdido.

Recuperação após perda de fundo da CBF

A atual mobilização financeira entre o setor público e o proprietário João Diogo surge como uma resposta necessária a um revés administrativo sofrido anteriormente. O Bragantino chegou a ter em vista um incentivo financeiro proveniente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinado especificamente para a modernização de estádios de clubes que disputam competições nacionais.

No entanto, devido a entraves burocráticos e prazos não cumpridos em instâncias anteriores, o recurso foi perdido, o que obrigou o clube a buscar novas frentes de investimento para não ficar "desabrigado" durante o Parazão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Africana de Nações

Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações

Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 15h00

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda