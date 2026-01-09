Bragantino inicia plantio de gramado do Diogão e corre contra o tempo para ter estádio no Paraense Clube prevê entregar o novo campo de jogo no próximo mês, na metade da primeira fase do Parazão. Caio Maia e Fábio Will 09.01.26 12h56 Diogão passa por mudanças no gramado. (Divulgação / Ascom Bragantino) O Bragantino iniciou uma verdadeira corrida contra o relógio para garantir que o Estádio Diogão esteja pronto para receber os jogos do Campeonato Paraense de 2026. Após um período de incertezas sobre a infraestrutura, as obras de revitalização avançaram para uma etapa crucial: o plantio do novo gramado. Segundo o presidente do clube, Claudio da Van, o planejamento foi antecipado para minimizar os danos ao calendário. "Estamos trabalhando em cima do Diogão visando o Parazão. Começamos as obras antes do Natal, retiramos o antigo gramado e agora estamos na etapa do plantio da grama", afirmou o mandatário, sinalizando que a recuperação do campo é a prioridade zero da gestão. Parceria e Logística Segundo informações apuradas pelo repórter João Wanderley, da Liberal +, indicam que as melhorias estão sendo custeadas através de incentivos do Governo do Estado em conjunto com o proprietário do estádio, o empresário João Diogo. Apesar do esforço, o cronograma não permitirá que o Tubarão do Caeté debute em casa. Com previsão de entrega para daqui a um mês, o Bragantino ficará sem seu estádio pelas três primeiras rodadas do estadual. Como dois desses confrontos já seriam longe de seus domínios por tabela, o prejuízo logístico será de apenas um jogo com mando de campo perdido. Recuperação após perda de fundo da CBF A atual mobilização financeira entre o setor público e o proprietário João Diogo surge como uma resposta necessária a um revés administrativo sofrido anteriormente. O Bragantino chegou a ter em vista um incentivo financeiro proveniente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinado especificamente para a modernização de estádios de clubes que disputam competições nacionais. No entanto, devido a entraves burocráticos e prazos não cumpridos em instâncias anteriores, o recurso foi perdido, o que obrigou o clube a buscar novas frentes de investimento para não ficar "desabrigado" durante o Parazão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32