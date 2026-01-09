Bragantino inicia plantio de gramado do Diogão e corre contra o tempo para ter estádio no Paraense

O Bragantino iniciou uma verdadeira corrida contra o relógio para garantir que o Estádio Diogão esteja pronto para receber os jogos do Campeonato Paraense de 2026. Após um período de incertezas sobre a infraestrutura, as obras de revitalização avançaram para uma etapa crucial: o plantio do novo gramado.

Segundo o presidente do clube, Claudio da Van, o planejamento foi antecipado para minimizar os danos ao calendário. "Estamos trabalhando em cima do Diogão visando o Parazão. Começamos as obras antes do Natal, retiramos o antigo gramado e agora estamos na etapa do plantio da grama", afirmou o mandatário, sinalizando que a recuperação do campo é a prioridade zero da gestão.

Parceria e Logística

Segundo informações apuradas pelo repórter João Wanderley, da Liberal +, indicam que as melhorias estão sendo custeadas através de incentivos do Governo do Estado em conjunto com o proprietário do estádio, o empresário João Diogo.

Apesar do esforço, o cronograma não permitirá que o Tubarão do Caeté debute em casa. Com previsão de entrega para daqui a um mês, o Bragantino ficará sem seu estádio pelas três primeiras rodadas do estadual. Como dois desses confrontos já seriam longe de seus domínios por tabela, o prejuízo logístico será de apenas um jogo com mando de campo perdido.

Recuperação após perda de fundo da CBF

A atual mobilização financeira entre o setor público e o proprietário João Diogo surge como uma resposta necessária a um revés administrativo sofrido anteriormente. O Bragantino chegou a ter em vista um incentivo financeiro proveniente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinado especificamente para a modernização de estádios de clubes que disputam competições nacionais.

No entanto, devido a entraves burocráticos e prazos não cumpridos em instâncias anteriores, o recurso foi perdido, o que obrigou o clube a buscar novas frentes de investimento para não ficar "desabrigado" durante o Parazão.