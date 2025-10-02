Celtic x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa

Celtic x Braga disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 13h45 (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Celtic x Braga ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Europa League, o Celtic empatou com o Estrela Vermelha por 1 a 1, enquanto o Braga venceu o Feyenoord por 1 a 0.

Celtic x Braga: prováveis escalações

Celtic: Schmeichel; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. Técnico: Brendan Rodgers

Braga: Horniček; Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Gómez, Moscardo, Moutinho, Lelo; Zálazar, Navarro, Horta. Técnico: Carlos Vicens

FICHA TÉCNICA

Celtic x Braga

Europa League - Liga Europa

Local: Celtic Park, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45