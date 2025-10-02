Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Celtic x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa

Celtic e Braga jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Braga venceu o Feyenoord por 1 a 0 durante a sua estreia pela Europa League (X/ @SCBragaOficial)

Celtic x Braga disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 13h45 (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Celtic x Braga ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Europa League, o Celtic empatou com o Estrela Vermelha por 1 a 1, enquanto o Braga venceu o Feyenoord por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa
Fenerbahçe e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Celtic x Braga: prováveis escalações

Celtic: Schmeichel; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. Técnico: Brendan Rodgers

Braga: Horniček; Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Gómez, Moscardo, Moutinho, Lelo; Zálazar, Navarro, Horta. Técnico: Carlos Vicens

FICHA TÉCNICA
Celtic x Braga
Europa League - Liga Europa
Local: Celtic Park, em Glasgow, Escócia
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 13h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Celtic

Braga

LIga Europa

Europa League

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro

Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h00

Copa Argentina

Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina

Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

02.10.25 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

02.10.25 7h00

Futebol

Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'

Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

02.10.25 10h11

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda