Roma x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Roma e Bologna jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 14h45 Na última temporada, Roma somou 7 pontos a mais que Bologna (X/ @OfficialASRoma) Roma x Bologna disputam hoje, sábado (23/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Roma x Bologna ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Roma foi o 5° colocado da última edição da Série A italiana e acumulou 20 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Já o Bologna ficou em 9° lugar na competição e somou um total de 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Roma x Bologna: prováveis escalações Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soule; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini. Bologna: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Técnico: Vincenzo Italiano. FICHA TÉCNICA Roma x Bologna Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 15h45