Roma x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano

Roma x Bologna disputam hoje, sábado (23/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Bologna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma foi o 5° colocado da última edição da Série A italiana e acumulou 20 vitórias, 9 empates e 9 derrotas.

Já o Bologna ficou em 9° lugar na competição e somou um total de 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas.

Roma x Bologna: prováveis escalações

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soule; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA

Roma x Bologna

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 15h45