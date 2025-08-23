Milan x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Milan e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 14h45 Na última temporada, Milan foi o 8° colocado da Série A, enquanto Cremonese ficou em 4° lugar na Série B (X/ @acmilan) Milan x Cremonese disputam hoje, sábado (23/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Milan x Cremonese ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Milan foi o 8° colocado da última edição da Série A italiana e somou 18 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Já o Cremonese foi o 4° colocado da última Série B e acumulou 16 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Milan x Cremonese: prováveis escalações Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Modrić e Estupiñán; Pulisic e Gimenez. Técnico: Massimiliano Allegri. Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte e Pezzella; Bonazzoli e De Luca. Técnico: Davide Nicola. FICHA TÉCNICA Milan x Cremonese Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Italiano Milan Cremonese jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h30 Copa Intercontinental Sub-20 Flamengo x Barcelona: onde assistir e escalações do jogo pela final da Copa Intercontinental Sub-20 As equipes sub-20 de Flamengo e Barcelona jogam pela Copa Intercontinental hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 15h00 Série A italiana Milan x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Milan e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00