O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Okhdood x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita

Al-Akhdoud e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Riyadh soma apenas 1 ponto a mais que Al Akhdoud no Campeonato Saudita (X/ @ALAKHDOUD)

Al-Akhdoud x Al-Riyadh disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Okhdood x Al-Riyadh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Riyadh é o 16° colocado da Série A saudita e acumula 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 14 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas do Campeonato Saudita.

Já Al Okhdoud ocupa a 17° posição e soma 2 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 11 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Al Akhdoud x Al Riyadh: prováveis escalações

Al Okhdood: Samuel Portugal, Mohammed Abo, Naif Asiri, Koray Gunter, Ali Al-Salem, Saeed Al-Rubaie, Christian Bassogog, Gökhan Gül, Petros, Juan Sebastián Pedroza, Blaz Kramer

Al Riyadh: Milan Borjan, Yoann Barbet, Sulaiman Hazazi, Mohammed Al-Khaibari, Osama Al-Boardi, Saud Haroun, Ismaila Soro, Tozé, Ammar Al-Harfi, Mamadou Sylla, Ibrahim Bayesh

FICHA TÉCNICA
Al Okhdood x Al Riyadh
Campeonato Saudita
Local: Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita
Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 12h30

.
