Al-Okhdood x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al-Akhdoud e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 21.01.26 11h30 Al Riyadh soma apenas 1 ponto a mais que Al Akhdoud no Campeonato Saudita (X/ @ALAKHDOUD) Al-Akhdoud x Al-Riyadh disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Okhdood x Al-Riyadh ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Riyadh é o 16° colocado da Série A saudita e acumula 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 14 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas do Campeonato Saudita. Já Al Okhdoud ocupa a 17° posição e soma 2 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 11 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Al Akhdoud x Al Riyadh: prováveis escalações Al Okhdood: Samuel Portugal, Mohammed Abo, Naif Asiri, Koray Gunter, Ali Al-Salem, Saeed Al-Rubaie, Christian Bassogog, Gökhan Gül, Petros, Juan Sebastián Pedroza, Blaz Kramer Al Riyadh: Milan Borjan, Yoann Barbet, Sulaiman Hazazi, Mohammed Al-Khaibari, Osama Al-Boardi, Saud Haroun, Ismaila Soro, Tozé, Ammar Al-Harfi, Mamadou Sylla, Ibrahim Bayesh FICHA TÉCNICA Al Okhdood x Al Riyadh Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 12h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Akhdoud Al Riyadh Al Okhdood jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Okhdood x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al-Akhdoud e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.01.26 11h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Esporte Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) 20.01.26 16h48 FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42