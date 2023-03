Richarlison pode ser o novo reforço do Real Madrid, afirma portal

O Real Madrid pode estar de olho no atacante brasileiro Richarlison, de 25 anos. Informações do portal espanhol “Goal” apontam que o capixaba estaria sendo visado pelo clube como um possível substituto a longo prazo do atual camisa 9, Karim Benzema, atualmente com 35 anos.

O clube de Madrid estaria procurando um novo atacante, tendo em vista que Benzema tem ficado de fora devido a sucessivas lesões na atual temporada. Além de Richarlison, a equipe espanhola também estaria de olho no atacante sérvio Dusan Vlahovic, que tem apenas 23 anos e joga atualmente pela Juventus, da Itália.

Vlahovic parece estar à frente do atacante brasileiro por conta de seus números, melhores que os de Richarlison, que joga pelo Tottenham, da Inglaterra. Além disso, o clube inglês desembolsou cerca de 70 milhões de euros (quase R$400 milhões) pelo brasileiro, o que pode dificultar as negociações.

Confira os números de Richarlison na atual temporada

Na atual temporada, Richarlison jogou 25 partidas, sendo 16 delas como titular. O atacante marcou apenas dois gols e deu três assistências. Os números estão bem abaixo dos mostrados pelo capixaba na temporada passada, quando marcou 10 gols em 30 jogos da Premier League, quando ainda jogava pelo Everton.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)