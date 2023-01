De volta aos gramados, Richarlison ignora Martinelli e se envolve em briga com goleiro do Arsenal

O atacante Richarlison, de 25 anos, que sofreu uma lesão no tendão da coxa nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2022, voltou aos gramados no segundo tempo da partida entre Tottenham e Arsenal, que ocorreu no último domingo, 15 de janeiro. Na ocasião, os Spurs foram derrotados por 2 a 0, e o camisa 9 da seleção brasileira se envolveu em duas polêmicas.

Em um jogo bastante equilibrado, com chances iguais para cada lado, o Tottenham levou a pior. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o goleiro Lloris marcou um gol contra, abrindo o placar da partida, que foi ampliado aos 34 minutos do primeiro tempo, após um belo chute de Martin Odegaard, de fora da área.

Richarlison não cumprimentou Martinelli...

Uma cena chamou a atenção dos internautas durante o confronto. O jovem atacante Martinelli (21) se preparava para cobrar um escanteio, enquanto Richarlison se aquecia na beira do gramado. O jogador do Arsenal tentou cumprimentar o camisa 9 da seleção brasileira, mas foi ignorado. Após a partida, o Pombo afirmou que estava de cabeça quente e pediu desculpas:

“Teve uma falta que o juiz deu e eu pedi para ele (Martinelli) parar de se jogar. Mas na hora, de sangue quente, acabei não dando a mão para ele. Ele foi dar a mão e eu não quis. Pedir desculpa para ele que, querendo ou não, é meu companheiro de Seleção. Faz parte. É um dérbi. Estávamos de cabeça quente e não quis dar a mão para ele ali”, disse Richarlison após a partida.

Veja um vídeo do momento:

...e brigou com goleiro do Arsenal

O atacante brasileiro entrou no segundo tempo da partida, com o placar já desfavorável. Richarlison não foi capaz de marcar, e o placar permaneceu em 2 a 0. Após o apito final, o jogador se envolveu em uma discussão com o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale. O segundo chegou a ser agredido por um torcedor do Tottenham, que fugiu pelas arquibancadas. Sobre este assunto, Richarlison comentou o seguinte:

“O que eu não gostei foi o goleiro deles ir comemorar em um desrespeito à nossa torcida ali. Fui cobrá-lo, pois eles tem a torcida deles e tem que comemorar com eles e não ficar de gracinha com a nossa torcida”, afirmou o camisa 9.

Veja a cena da confusão envolvendo Richarlison, um torcedor do Tottenham e Ramsdale

Arsenal dispara e Tottenham se distancia de vaga para Champions

Com os resultados da 20ª rodada da Premier League, o campeonato inglês, o Arsenal disparou na liderança e agora está com 47 pontos, oito a mais do que o segundo colocado, Manchester City. Já o Tottenham, que está em 5º lugar, tem apenas 33 pontos, cinco a menos do que o quarto colocado, Manchester United.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)