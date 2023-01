Meia da Seleção, Bruno Guimarães se lesiona e deixa jogo chorando; vídeo

Sensação da Premier League, o Newcastle-ING pode se ver privado do principal jogador. O meia Bruno Guimarães, que esteve na Copa do Mundo do Catar, pela Seleção Brasileira, torceu o tornozelo na vitória por 1 a 0 contra o Fulham e deixou o gramado chorando.

O brasileiro vai passar por exames para se ter um diagnóstico da lesão. Bruno torceu o tornozelo nos primeiros minutos da partida, no St. James Park. O meia saltou após uma dividida com João Palhinha e, ao apoiar o pé direito no gramado, sofreu a lesão.

O ex-Lyon e Athletico-PR foi atendido na hora, com muitas dores, mas seguiu na partida, até o final do primeiro tempo. Veja o lance e o momento da saída de Bruno:

Bruno Guimarães usou o Instagram para se pronunciar sobre a lesão: "Muito triste com a lesão de hoje, espero que não seja nada sério e que eu possa fazer o que mais amo o mais rápido possível", escreveu.