Na Arábia Saudita, Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

O Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 1 na final da Supercopa da Espanha e conquistou a taça, neste domingo (15). Gavi, Lewandowski e Pedri fizeram para o Barça, enquanto Benzema descontou. O torneio foi disputado na Arábia Saudita, por um acordo da La Liga com o país do Oriente Médio.

O primeiro do Barcelona saiu aos 33 minutos, Busquets roubou a bola, ligou Lewandowski, que cruzou para Gavi, na área, abrir o marcador. Na reta final da etapa inicial, foi a vez de Lewa fazer o segundo, após assistência do próprio Gavi.

No segundo tempo, o Barça ampliou, dessa vez com Pedri. Ceballos errou a inversão para Militão, Lewandowski acionou Gavi, que cruzou na medida para Pedri fazer 3 a 0. Benzema descontou no último lance do jogo, mas não foi o suficiente.