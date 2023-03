Flamengo: titular absoluto no Porto, volante colombiano Mateus Uribe é sondado pelo clube carioca

O Flamengo cedeu aos pedidos do técnico português Vítor Pereira e pode contratar o volante Mateus Uribe, de 31 anos, que atualmente é titular absoluto no Porto, de Portugal. O contrato do jogador com o clube português termina em junho e ele já está disponível para assinar pré-contrato, caso tenha interesse.

Quem é Mateus Uribe?

Mateus Uribe é um volante colombiano, que tem diversas passagens em clubes da América Latina até se consolidar no futebol europeu jogando pelo Porto. O jogador tem 31 anos e é destro. Ele já atuou pela seleção colombiana em diversas ocasiões, inclusive na Copa do Mundo de 2018.

Números de Mateus Uribe

O jogador iniciou sua carreira no sub-20 do Envigado, da Colômbia. Também teve uma breve passagem pelo Deportivo Español, da Argentina, antes de jogar pelo time profissional do Envigado, em 2012.

Envigado (COL): 91 partidas, com 7 gols marcados, 33 cartões amarelos e 6 expulsões;

(COL): 91 partidas, com 7 gols marcados, 33 cartões amarelos e 6 expulsões; Deportes Tolima (COL): 57 partidas, com 12 gols marcados, 4 assistências, 14 cartões amarelos e 4 expulsões;

Atlético Nacional (COL): 47 partidas, com 8 gols marcados, 4 assistências, 8 cartões amarelos e 3 expulsões;

América (MEX): 80 partidas, com 18 gols marcados, 8 assistências, 18 cartões amarelos e 3 expulsões;

(MEX): 80 partidas, com 18 gols marcados, 8 assistências, 18 cartões amarelos e 3 expulsões; FC Porto (POR): 162 partidas, com 13 gols marcados, 7 assistências, 37 cartões amarelos e 4 expulsões.

Polêmicas de Mateus Uribe

A carreira de Mateus Uribe se consolidou durante sua passagem no futebol português, onde chegou em 2019. Jogando a quarta temporada no clube de Portugal, foi também no país que o jogador viveu as suas maiores polêmicas.

Em 2019, foi matéria nos noticiários do país por conta da festa de aniversário de 30 anos de sua esposa, Cindy Garcia, que seguiu até a madrugada. Na ocasião, ele e outros quatro colegas de equipe foram afastados do clube. Em 2022, o jogador foi pego dirigindo com um documento colombiano, que não é válido em Portugal.

Títulos na carreira de Mateus Uribe

O volante colombiano já levantou as seguintes taças:

2x Campeão de Portugal;

2x Campeão da Taça de Portugal;

1x Campeão da Liga de Portugal;

1x Campeão dos Campeões do México;

1x Campeão da Taça do México;

1x Campeão da Libertadores;

1x Campeão da Colômbia;

1x Campeão da Recopa Sul-Americana;

2x Campeão da Supertaça de Portugal.

Mateus Uribe na seleção colombiana

O jogador defendeu a camisa da seleção colombiana pela primeira vez em um amistoso contra a seleção brasileira, em 2017. Desde então se tornou frequente nas convocações do elenco, tendo disputado 43 jogos, com 5 gols e 2 assistências.

Na Copa do Mundo de 2018, foi responsável por perder o pênalti nas oitavas-de-final, contra a Inglaterra, tendo sido ameaçado de morte por torcedores nas redes sociais por conta da cobrança.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)