Vasco vence o Flamengo e evita título antecipado do rival na Taça Guanabara

O Vasco da Gama surpreendeu o Flamengo no clássico disputado no Maracanã neste domingo (5). Com um gol improvável de Pumita Rodríguez, o time cruz-maltino venceu por 1 a 0 e impediu que o Flamengo se sagrasse campeão antecipado da Taça Guanabara.

O jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e ainda deixou o Flamengo na liderança, com 23 pontos. A equipe ainda precisa decidir quem terminará em primeiro lugar na rodada final, em um confronto direto com o Fluminense na quarta-feira, às 21h10.

O Vasco, por sua vez, manteve o terceiro lugar na tabela, com 20 pontos, mantendo suas pretensões de classificação vivas. O resultado deixou o Botafogo fora da zona de classificação para as semifinais.

O jogo marcou a reestreia de Andrey Santos no meio-campo do Vasco. O jogador de 18 anos foi vendido pelo próprio cruz-maltino ao Chelsea (Inglaterra), mas retornou por empréstimo até o meio do ano. Com a bola, Andrey não se destacou tanto, já que a trinca de meio-campistas do Vasco viu um Flamengo com mais posse de bola.

O goleiro Santos, do Flamengo, defendeu um pênalti no jogo, o que pode ser uma espécie de volta por cima para ele após críticas nas últimas semanas por conta do desempenho instável na temporada.

O clássico entre Flamengo e Vasco reuniu mais de 64 mil pagantes no Maracanã e teve uma ótima oportunidade para um bonito duelo entre as torcidas. Dentro do estádio, ambas deram um show, com uma competição no gogó e nos aplausos.