Flamengo: Vidal curte publicação que critica colegas de equipe e diretoria: 'Santos não pega nada'

O volante chileno Arturo Vidal, de 35 anos, não parece estar muito satisfeito com a atuação do Flamengo, clube que defende atualmente. O jogador curtiu uma publicação em que diversos colegas de equipe e a diretoria do time carioca são criticados, dias depois do Flamengo ser derrotado pelo Independiente del Valle, do Equador, pela Recopa Sul-Americana.

No vídeo, o torcedor Vini Rubro-negro faz diversas críticas ao clubes, direcionadas principalmente ao goleiro Santos, aos jogadores Pedro e Arrascaeta e a diretoria do Flamengo. Veja:

“No dia que a gente depender do Santos para alguma coisa, não dá. É um absurdo, era para ter matado o jogo na prorrogação. O del Valle tá entregue. Só o moleque Matheus Gonçalves buscando jogo. Pedro sumido, Arrascaeta fez um gol mas foi uma péssima partida. O Santos não pega nada” começa dizendo o jovem.

Ele ainda continua suas críticas: “Perfeito para a diretoria. Quiseram contratar o goleiro argentino lá (Agustín Rossi), mandaram o cara para a Arábia. Não quiseram pagar logo para ter e está aí. Del Valle campeão em pleno Maracanã, vergonhoso”, completou.

Não é a primeira vez que Vidal se mostra insatisfeito no Flamengo. Em uma transmissão ao vivo, o jogador se ofereceu para jogar no Colo-Colo, clube chileno. Horas depois, o jogador jogou as chuteiras no banco de reservas após não atuar no jogo contra o Boavista.

O clima no Flamengo não é dos melhores sob o comando do técnico português Vítor Pereira, de 54 anos. A equipe foi derrotada na final da Supercopa pelo Palmeiras, perdeu para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, além da derrota para o clube equatoriano na última terça-feira (28).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)