Após derrota do Flamengo, Neto apresenta programa fantasiado de sogra do Vítor Pereira

O Flamengo perdeu na última terça-feira (28) o título de campeão da Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle, do Equador. Sob o comando técnico do português Vítor Pereira, a equipe carioca soma decepções em campeonatos neste ano, tendo sido derrotado também pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil e eliminado precocemente pelo Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes.

O ex-técnico do Corinthians deixou o clube paulista de maneira polêmica, ao alegar que deveria voltar para Portugal para cuidar de sua sogra, que estava doente. Pouco tempo depois, o português foi anunciado pelo Flamengo, que dispensou Dorival Júnior, técnico que, em 2022, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil sob o comando do time rubro-negro.

Nesta quarta-feira (1), um dia depois do Flamengo ter sido derrotado no Maracanã, o ex-jogador Craque Neto apresentou o programa “Donos da Bola”, da TV Band, fantasiado como sogra do Vítor Pereira. Neto é um dos ídolos do clube paulista e criticou duramente o técnico português na época de sua saída do Corinthians. Veja:

Fantasiado de mulher portuguesa, com saia, batom, lenço e até uma pinta no rosto, o ex-jogador do Corinthians disse:

“Faltou coragem, faltou muita coragem ao Flamengo. Pra mim não falta coragem, porque eu tenho coragem de fazer coisas na TV que muita gente não tem. Aqueles que não colocando empecilhos que o tio quebrou a unha, que o pai teve um infarto. Que a sogra vai morrer”, criticou.

Nome de Vítor Pereira entre os assuntos mais comentados

O nome de Vítor Pereira chegou às primeiras posições dos tópicos do momento no Twitter. O técnico foi duramente criticado por torcedores e virou motivo de chacota por parte dos adversários do Flamengo. Veja os principais comentários e brincadeiras:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)