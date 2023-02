Gabigol entra no Top 10 artilheiros do Flamengo; veja a lista que tem Zico, Romário e Bebeto

O atacante Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol, entrou para a lista dos dez maiores artilheiros da história do Flamengo na última quarta-feira (15). O camisa 10 balançou as redes duas vezes na vitória do clube rubro-negro sobre o Volta Redonda e se igualou ao atacante Aluísio, também conhecido como Índio, somando 142 gols.

Gabigol chegou ao Flamengo no início de 2019, emprestado pelo Inter de Milão, da Itália. O atacante é titular absoluto desde então, tendo sido uma das peças-chave do elenco de 2019, quando o clube carioca venceu a Libertadores. Na final da competição, o Flamengo venceu o River Plate pelo placar de 2x1, com dois gols de Gabriel Barbosa. Veja os lances:

Ele também marcou o único gol da partida, na final da Libertadores de 2022, quando o time rubro-negro venceu o Athletico-PR. Veja o gol:

Com os dois gols marcados na última quarta-feira, Gabriel Barbosa se iguala ao atacante Índio e chega aos 142 gols. Se marcar mais 13 gols, Gabigol chegará a sexta posição da lista, ultrapassando Zizinho (146 gols), Bebeto (151 gols), Leônidas da Silva (153 gols) e Jarbas (154 gols). O atacante comemorou a sua conquista em uma publicação em sua conta do Instagram:

Veja o top 10 artilheiros do Flamengo:

Zico (509); Dida (264); Henrique (216); Pirillo (204); Romário (204); Jarbas (154); Leônidas da Silva (153); Bebeto (151); Zizinho (146); Índio e Gabigol (142).

Em 2023, Gabriel Barbosa já marcou 9 gols em 8 partidas disputadas. Ele também deu uma assistência. Em sua carreira, Gabigol tem dois títulos do Brasileirão, duas Supercopas, uma Copa do Brasil, duas Libertadores, uma Recopa e uma medalha de ouro olímpica. O craque também foi artilheiro de diversas competições:

Copa do Brasil de 2013 - 6 gols;

Copa do Brasil de 2014 - 8 gols;

Copa do Brasil de 2017 - 4 gols;

Brasileirão 2017 - 18 gols;

Brasileirão 2018 - 25 gols;

Libertadores 2019 - 9 gols;

Libertadores 2020 - 11 gols.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)