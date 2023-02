Gabigol tem primeiro pênalti defendido desde que chegou ao Flamengo; aproveitamento é de 88%

O Flamengo venceu o Volta Redonda na última quarta-feira (15) pelo placar de 3x1, com dois de Gabriel Barbosa e um gol do atacante Pedro. A partida, que começou com o Volta Redonda abrindo o placar, só não terminou com um placar melhor para o Flamengo por conta de um pênalti perdido por Gabigol.

Ao todo, o camisa 10 do clube carioca perdeu cinco de 42 penâltis que bateu vestindo a camisa do Flamengo. O número equivale a um aproveitamento de 88%. O lance ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o placar estava 1x0 para o Volta Redonda. Gabigol bateu no canto esquerdo, mas o goleiro Vinicius Dias conseguiu defender. Veja a cobrança:

Vinicius é o primeiro goleiro a defender um pênalti cobrado pelo atacante desde que Gabigol chegou ao Flamengo. Apesar disso, o camisa 10 voltou para o segundo tempo e marcou dois gols com a bola rolando.

O clube rubro-negro é o líder do Campeonato Carioca, com 17 pontos, e é seguido por Botafogo e Fluminense, com 16 pontos. Neste início de temporada, o Flamengo é o time do Brasileirão que mais sofreu gols e também o que mais marcou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)