Sem chances no Flamengo, Marinho recebe proposta do Bahia, diz rádio

Melhor jogador da América do Sul em 2020, mas escanteado no Flamengo de Vítor Pereira, o atacante Marinho pode ter novo time nesta temporada. De acordo com informações da rádio Itapoan, o jogador de 32 anos está na mira do Bahia para a sequência de 2023.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que o clube baiano procura o jogador. No início da temporada, o Tricolor de Aço já havia sondado a diretoria Rubro-Negra sobre o atacante, mas as conversas parecem ter ganhado força apenas nos últimos dias.

Em 2022, o Mengão pagou cerca de US$ 1,3 milhão (R$ 7 milhões) pela contratação de Marinho, que estava no Santos. No clube do Rio de Janeiro, o jogador assinou contrato válido até o final de 2023.

No Flamengo, Marinho nunca chegou a assumir a posição de titular absoluto, mas era figurinha carimbada entre os reservas. Vindo do banco, o jogador atuou em 43 partidas no último ano e marcou seis gols.

Caso a negociação saia do papel, essa será a segunda passagem de Marinho por times da Bahia. Ele foi contratado pelo Vitória no início de 2016 e foi o grande responsável por livrar o time do rebaixamento no Brasileirão.