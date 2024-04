Reforço na segurança: prefeitura anuncia medidas para o clássico Re-Pa na Copa Verde, nesta quarta

Após uma reunião estratégica realizada na terça-feira (9), novas medidas foram anunciadas para reforçar a segurança nos próximos dois jogos entre Remo e Paysandu . Os planos e ações planejadas para assegurar a ordem durante os eventos esportivos na capital paraense iniciam às 17h, três horas antes da partida começar. O duelo será disputado no Mangueirão , a partir das 20h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde .

O Inspetor Élcio Vale, chefe da Divisão de Operação, destacou que a Guarda Municipal de Belém (GMB) estará em ação, patrulhando todas as estações do BRT e paradas de ônibus que dão acesso ao estádio, além de escoltar o time do Remo e monitorar as áreas circundantes ao Mangueirão.

“Estaremos com o nosso efetivo na chegada dos torcedores ao estádio, durante a partida e no final do jogo, atentos à saída dos torcedores. A intenção é evitar problemas que ocorreram no jogo passado”, explicou o inspetor Élcio.

Segundo ele, o plano de segurança da GMB dispõe de 60 guardas municipais, dos grupamentos Operacional, Ações Táticas, Táticas com Cães, Ronda Ostensiva Municipal e Ronda da Capital, a partir das 17h, atuando para evitar qualquer tipo de violência.

As medidas preventivas adotadas pela Guarda Municipal de Belém representam apenas uma das estratégias delineadas durante a reunião ocorrida na terça-feira, 9, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O encontro teve como objetivo ampliar o esquema de segurança para o Re-Pa na Copa Verde, marcado para quarta-feira (10).

Na reunião foi definido que, além do aumento do efetivo de todas as forças de segurança, o Comitê de Avaliação de Conduta de Torcidas Organizadas, vinculado ao Conselho Estadual de Segurança Pública, proibiu as torcidas usarem qualquer camisa de torcida organizada e elementos festivos, como baterias, bandeiras, faixas e outros adereços utilizados pelos torcedores.

Medidas adicionais incluem a proibição do uso de mosaicos, a restrição da permanência de torcedores no estacionamento antes e após o jogo, a proibição do uso de som automotivo, a venda de bebidas, e a compra de ingressos apenas de forma antecipada nos pontos de vendas e on-line. Todas essas medidas visam evitar confrontos entre torcidas durante o evento esportivo.