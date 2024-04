Artilheiros de Remo e Paysandu, Nicolas e Ytalo têm retrospecto negativo em Re-Pa este ano; confira

Remo e Paysandu já se enfrentaram três em 2024. O último duelo entre os times paraenses ocorreu no domingo (7), no Mangueirão, pela final do Parazão. O Papão venceu o duelo por 2 a 0, com jogos de Jean Dias e Esli Garcia. Assim, mais uma vez, os atacantes Nicolas, da equipe bicolor, e o Ytalo, do Leão Azul, não marcaram no clássico.

O atacante do Paysandu possui bom retrospecto de gols em partidas contra o Remo. Durante a primeira passagem pelo clube, entre 2019 e 2021, Nicolas disputou 15 Re-Pa, válidos pelo Campeonato Paraense, Copa Verde e Série C, e marcou oito gols.

Com a marca, o ídolo da torcida bicolor entrou no top 3 da lista dos maiores artilheiros de Re-Pa desde 1971. O atacante está atrás apenas de Edil (11), Alcino e Dadinho (10), empatado com Ageu Sabiá, Chico Spina e Mesquita. Contudo, nesse retorno ao Bicola, o jogador ainda não balançou as redes no clássico estadual.

Mesmo sendo o artilheiro do clube na temporada, com 12 gols marcados. O jogador passou em branco nos três clássicos que já ocorreram neste ano. Nesta quarta-feira (10), Nicolas terá a chance de quebrar esse jejum e voltar a marcar gols contra o Remo, já que os times decidem a vaga na final da Copa Verde, no Mangueirão.

Do lado do Remo, Ytalo também não balançou as redes em nenhuma partida do clássico. O atacante azulino chegou no clube no início da temporada com a fama de goleador. No ano passado, o jogador marcou 13 gols em 32 jogos com a camisa do Sampaio Corrêa.

A frente do Remo, Ytalo é o artilheiro do clube. Até o momento, são 14 jogos e cinco gols marcados, uma média bem abaixo em comparação ao jogador bicolor. O atleta azulino vinha em uma sequência de três partidas balançando a rede, o último deles na vitória por 2 a 0 sobre a Tuna Luso, contudo, nos clássicos Re-Pa, passou em branco.

O primeiro duelo entre Remo e Paysandu, pela Copa Verde, terminou empatado em 0 a 0. Já na segunda partida, pelo Parazão, o Papão saiu vencedor, com um placar de 2 a 0. Ainda restam mais dois Re-Pa na temporada, um ocorre nesta quarta-feira (10) e o último, a decisão do Campeonato Paraense, será no domingo (14), ambos no Mangueirão.

Tanto Ytalo quanto Nicolas têm mais duas oportunidades para quebra a seca em clássicos e ajudar seus respectivos equipes a sair vitorioso da disputa.

Agenda

A partida entre Remo e Paysandu, válida pela semifinal da Copa Verde, ocorre nesta quarta-feira (10), às 20h, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa de OLiberal.com.