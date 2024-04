Segurança Pública proíbe organizadas nos clássicos entre Remo e Paysandu do Parazão e Copa Verde

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) realizou uma reunião nesta terça-feira (9) para tratar sobre a segurança nos clássicos Re-Pa após a morte de um torcedor azulino no último jogo entre Remo e Paysandu, no Mangueirão. Depois de análise, o órgão decidiu por vetar a entrada de seis torcidas organizadas do Leão Azul e do Papão.

"Ficou definido por meio da Comissão de Avaliação de Conduta de Torcidas Organizadas, vinculado ao Conselho Estadual de Segurança Pública, que está proibido o acesso de seis torcidas organizadas dos dois times, sendo quatro do Clube do Remo e duas do Paysandu envolvidas em recentes ações de violência", informou a Segup por meio de nota.

VEJA MAIS

Ainda segundo a secretaria, as seis torcidas já foram notificadas e torcedores com camisas das organizadas e "elementos festivos", como baterias, bandeiras, faixas e outros objetos, serão proibidos de entrar no estádio.

Para ter o controle, um forte esquema de segurança está sendo montado para os dois próximo clássicos Re-Pa, da Copa Verde e Campeonato Paraense, que ocorrem nesta quarta-feira (10) e no domingo (14), respectivamente, no Mangueirão. A Segup também afirmou que equipes de fiscalizações estarão presente nos jogos.

No último jogo entre Remo e Paysandu confusões entre os torcedores ao redor do estádio Mangueirão, resultaram na morte de um torcedor, que foi baleado e morreu no local.

Na última segunda-feira (8), a Comissão do Conselho de Segurança Pública do Estado (Consep) já havia sugerido a suspensão de algumas torcidas uniformizadas dos clubes, entre elas a Piratas, Pavilhão 6, Maior do Norte e Trovão Azul, do Remo. Já do lado do Paysandu, seria a Fúria Bicolor.

A Segup ainda não divulgou os nomes das torcidas organizadas proibidas de entrar no Mangueirão nas próximas duas partidas.

Confira a nota completa da Segup

"Com a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) foi realizada uma reunião operacional, nesta terça-feira (9), no Centro Integrado de Comando e Controle, em Belém, para o alinhamento das ações de segurança e fiscalização que serão implementadas nos próximos jogos entre Remo e Paysandu, pelos campeonatos da Copa Verde e Parazão.

As competições têm partidas marcadas, respectivamente, para essa quarta-feira (10) e o domingo (14), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista "Edgar Proença", o Mangueirão. O governo do Estado reforça o esquema de segurança e define novas medidas para os clássicos RePa.

Entre as medidas, ficou definido por meio da Comissão de Avaliação de Conduta de Torcidas Organizadas, vinculado ao Conselho Estadual de Segurança Pública, que está proibido o acesso de seis torcidas organizadas dos dois times, sendo quatro do Clube do Remo e duas do Paysandu envolvidas em recentes ações de violência.

A Segup informa que as torcidas já foram notificadas e comunica que está vedado, para elas, o uso de qualquer camisa de torcida organizada e elementos festivos, como baterias, bandeiras, faixas e outros adereços utilizados pelos torcedores".