OAB-PA repudia falas de advogado que debochou da morte de torcedor do Remo​

Logo após a morte do torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, de 30 anos, na área do estacionamento do Estádio Mangueirão, na noite do último domingo (7), o advogado Marcos José da Silva Negrão usou as redes sociais para debochar do caso. Em uma publicação, Marcos riu da situação e foi criticado por outros internautas. “Procura uma igreja, mano. Isso é demoníaco, cara. Deus tenha misericórdia de ti”, escreveu uma pessoa no X (antigo Twitter). Marcos respondeu: “Tu vai ser o próximo. Vamos te achar”, ameaçou.

O advogado Marcos José da Silva Negrão usou as redes sociais para debochar do caso. (Reprodução/ Redes sociais)

Por meio da nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará informou na noite desta segunda-feira (8) que “repudia totalmente as manifestações do advogado Marcos José da Silva Negrão, que proferiu mensagens ofensivas, preconceituosas e ameaças contra torcedores por meio de seu perfil em uma rede social, além de utilizar tom de deboche ao se referir à morte de Paulo Alexandre Dias (30 anos), torcedor do Clube do Remo, ocorrida no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém, na noite do último domingo, 07 de abril”.

“A OAB-PA não coaduna com a postura deplorável do advogado inscrito nos quadros da instituição. De ofício, o presidente da seccional paraense, Eduardo Imbiriba, irá encaminhar uma representação contra o referido profissional junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-PA (TED), de maneira que seja instaurado um processo ético-disciplinar”, assegurou a entidade.

“Neste ensejo, a OAB-PA lamenta profundamente a morte do torcedor do Clube do Remo - que ocorreu logo após o clássico Re-Pa, e presta solidariedade aos familiares da vítima. Paralelamente, nossa instituição manifesta irrestrito repúdio a qualquer violência praticada nas dependências e imediações de praças esportivas paraenses e brasileiras. Crimes dessa natureza precisam ser apurados com o rigor necessário e exemplarmente punidos pelas autoridades competentes”.

Ainda segundo a Ordem, “a rivalidade entre Clube do Remo e Paysandu é uma das maiores da história do nosso futebol. Contudo, tal grandeza e proporção deve permanecer apenas nas quatro linhas. Não podemos mais tolerar cenas de barbárie entre torcedores. Competições esportivas representam espaços de lazer e entretenimento, não de horror”.