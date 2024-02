Re-Pa 771 marca reencontro entre Remo e Nícolas, que já marcou oito vezes no clássico

No curso da história, o clássico Re-Pa deu aos torcedores inúmeros personagens marcantes, que sabem, como poucos, alimentar uma nação apaixonada, dividida no meio por duas paixões. Do lado bicolor está, sem dúvida, a maior referência para ambos, seja pelo seu carisma com a torcida, seja pela eficiência dos gols que o colocam em elevada prateleira dos grandes goleadores da história. A partir das 17 horas, o atacante Nicolas reencontra um velho conhecido que carrega boas lembranças para o artilheiro.

Nicolas está em sua segunda passagem pelo Paysandu. Antes, entre os anos de 2019 e 2021, o jogador esteve em 15 partidas, assinando nada menos que oito gols, entre partidas de Parazão, Copa Verde e Série C. Números que o colocam na terceira posição, na lista de maiores artilheiros do Re-Pa, atrás apenas de Edil (11), Alcino e Dadinho (10), empatado com Ageu Sabiá, Chico Spina e Mesquita.

Os números de Nicolas revelam a audácia do craque, positivos até na contagem dos jogos. Ao todo foram 15, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Mesmo distante do Papão, o atacante também estufa o peito. Pelo Goiás, por exemplo, foram dois jogos contra o Remo, ambos pela Série B de 2021. Foram dois confrontos, uma vitória, um empate e mais um gol marcado.

Desde que chegou para sua segunda passagem no bicolor paraense, Nicolas tem correspondido à altura a expectativa de torcida e logo se tornou o artilheiro da competição, assinando quatro gols e três partidas, média acima de um gol por jogo. Na primeira rodada, ele fez o da vitória por 1 a 0 sobre o Santa Rosa. No segundo jogo no estadual, ele marcou novamente, decretando a vitória bicolor sobre o Caeté. Já contra o Águia, pela terceira rodada, o camisa 11 marcou duas vezes.

Neste domingo, se mantiver o faro de gol, Nicolas pode ainda se isolar numa marca bem específica, de maior artilheiro do Paysandu em clássicos. Hoje ele segue empatado com Chico Spina. Mais um gol e ele passa para o topo dos goleadores. Se depender da Fiel Bicolor, o nome dele já está gravado na história do Re-Pa como sinônimo de vitória.