Artilharia: Ytalo, Nicolas ou uma surpresa?

Ytalo (Remo) e Nicolas (Paysandu), principais candidatos à artilharia do Parazão, estrearam com gol. O Leão Azul não faz o artilheiro do campeonato estadual desde 2015, quando Rafael Paty liderou com 7 gols. Desde então, o Papão teve as artilharias de Bergson (2017), Nícolas (2020) e Mário Sérgio (2023). No período, Paulo Rangel (Tuna), agora no Canaã, levou duas vezes.

É inevitável a expectativa pelo duelo entre Ytalo e Nicolas, ambos com histórico de goleadores. O bicolor joga com a missão de honrar a sua condição de ídolo e o azulino com a perspectiva de se tornar ídolo no Pará.

A última impressão é a que vale

Quem nunca ouviu dizer que a primeira impressão é que fica? No universo do futebol, a última impressão é que vale. Quem foi mal na primeira rodada do Parazão, agora, na segunda, tem a oportunidade de se redimir. Quem saiu-se bem, tem a obrigação de confirmar as credenciais. Isso vale principalmente para bicolores e azulinos, sempre muito cobrados por apaixonados.

Não há, nem no Leão, nem no Papão, ninguém em débito bastante para precisar se redimir. Isso já é lucro! Acima de tudo, precisa haver a consciência de que os desempenhos individuais e coletivos vão oscilar muito nessas primeiras rodadas, até que os times engrenem e os atletas entrem em forma. Nesse período, porém, os talentos individuais são mais decisivos e centralizam as atenções.

BAIXINHAS

* Pelo reencontro com a torcida do Remo, como adversário, Felipe Gedoz é o personagem da rodada. Mesmo em déficit físico, é um jogador que se impõem pelo talento, mas compromete o poder de marcação do Japiim.

* Esli Garcia é outro jogador que causa grande expectativa. O venezuelano é um atacante habilidoso, com rodagem internacional, muito promissor, mas em adaptação ao clima regional e ao futebol praticado por aqui.

* Azulino Camilo muito feliz por voltar a jogar em time de massa, movido por grande paixão. O último havia sido o Internacional, em 2019, sem ignorar a passagem pela Ponte Preta em 2021. Depois, duas temporadas no Mirassol.

* Volta de Kevyn, novamente cedido pelo Retrô, resolve a questão da lateral-esquerda do Paysandu. O clube quer mais um meia e está de olho em Régis, 31 anos, que está em situação indefinida no Guarani de Campinas.

* Contusão de Bruno Limão, lateral do Águia, vítima de um buraco na Arena Verde, ontem, deu força à transferência do jogo Tapajós x Remo para Belém. Bicolores protestam. Afinal, enquanto o Leão só deve sair de Belém na 8ª rodada (Bragança, contra o Bragantino), o Papão tem saídas a Bragança, Marabá e Cametá.

* Papão sendo muito prudente com o lateral Bryan Borges. Por vir de duas cirurgias, o atleta vai poupado de fazer dois jogos por semana, até que atinja a forma física ideal. Hoje ele vai ser substituído por Lucas Maia.

