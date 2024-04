Operação 'Cartão Vermelho' autua 23 integrantes de torcidas organizadas, na Grande Belém

Na manhã desta quarta-feira (10), 23 integrantes de torcidas organizadas de Remo e Paysandu foram autuados durante a Operação Cartão Vermelho, deflagrada pela Polícia Civil do Pará nesta manhã, visando combater crimes cometidos dentro e fora dos estádios. Conforme a PC, foram cumpridos 52 mandados, sendo 24 de prisão, entre temporárias e preventivas, além do cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão em Belém e região Metropolitana.

Realizada por meio da Diretoria de Operações Especiais em conjunto com a Divisão de Homicídios, a operação contou com a participação de 220 policiais e 50 viaturas. As investigações são relacionadas a crimes de homicídios, lesão corporal e fabricação e venda de artefatos explosivos.

“Com essa operação o Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, pretende combater de forma muito firme os criminosos infiltrados nas torcidas de Remo e Paysandu. Buscamos garantir que todos os jogos que ocorram seja um momento de alegria, de confraternização que o futebol nos proporciona”, afirma o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Por volta das 10h, a Polícia Civil do Pará começou a apresentar os suspeitos apreendidos na Delegacia Geral, em Belém. A PC confirmou que todos são maiores de idade. Muitos deles usavam camisas de time da capital. Para fazer a condução dos suspeitos até o local, foi utilizada uma minivan da Polícia Civil, que era escoltada por viaturas. Além disso, uma área dentro da DG foi preparada com diversos agentes que ficaram responsáveis por fazer a identificação e ouvir os primeiros relatos dos investigados. Dentre itens apreendidos: camisas e bermudas com identificação de torcidas organizadas, além de faixas, celulares, uma arma de fogo e bandeirões.

Após a finalização da perícia no material apreendido, os agentes devem avaliar a possibilidade de serem realizadas outras fases da operação Cartão Vermelho, para autuar outros possíveis envolvidos nos crimes relacionados a torcidas organizadas.