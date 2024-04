Re-Pa no Mangueirão: veja o que pode e o que não pode levar para o estádio

Remo e Paysandu decidem hoje quem avança para a final da Copa Verde. A partida ocorre no Mangueirão, a partir das 20h. Os clubes empataram no primeiro duelo, deixando a decisão para o jogo de volta. Por conta dos acontecimentos do último clássico Re-Pa, válido pelo Parazão, os órgãos de segurança pública do estado preparam um esquema de segurança para a partida.

No último domingo (7), um torcedor do Remo morreu após ser baleado no estacionamento do Mangueirão. O caso teria ocorrido em meio a uma confusão de torcedores no entorno do estádio. O sargento da reserva Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista foi preso, suspeito de ter sido o autor do disparo. Por conta disso, para este duelo Re-Pa, haverá restrições para os torcedores.

Torcidas organizadas barradas

Na última terça-feira (9), a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup) proibiu a entrada de seis torcidas organizadas, sendo quatro do Remo e duas do Paysandu, no Mangueirão nos próximos dois jogos entre a dupla Re-Pa, começando pelo desta quarta-feira, válido pela Copa Verde. O órgão não divulgou os nomes das organizações que foram barradas, mas, torcedores não poderão entrar com camisas dos grupos no estádio.

VEJA MAIS

Além disso, a Segup também determinou que objetos festivos, como bandeiras, baterias, faixas e outros, estão proibidos. Ao final da partida, será proibido a permanência de torcedores no estacionamento, bem como a venda de bebidas.

Para ter controle, mais de 1400 agentes estarão trabalhando nos clássicos no Mangueirão e em pontos "estratégicos" em Belém para fiscalizar e garantir a segurança dos torcedores nos jogos. Além disso, haverá monitoramento das câmeras de seguranças do estádio em tempo real.

Veja o que está proibido para os clássicos Re-Pa

Acesso de seis torcidas organizadas da dupla Re-Pa;

Venda de ingressos no estádio;

Uso de camisas de torcidas organizadas punidas;

Elementos festivos (bandeiras, baterias, faixas e outros)

Permanência de torcedores no estacionamento ao final da partida;

Venda de bebidas;

Uso de som automotivo