Sem vantagens, Remo e Paysandu brigam por vaga na final da Copa Verde nesta quarta-feira (10)

Nesta quarta-feira (10), o Estádio do Mangueirão volta a abrir as portas para o clássico Re-Pa, o terceiro de uma sequência de jogos entre os maiores rivais. A partida de decisão da semifinal da Copa Verde, começa a partir das 20h, e sem vantagens para ambos os lados, Remo e Paysandu devem correr atrás de abrir o placar.

No primeiro jogo, os rivais saíram de campo em um empate zerado. Com muitas chances perdidas para ambos os lados, e um desempenho similar da dupla, com dominância do Remo no primeiro tempo e do Papão no segundo. Caso a dupla continue no empate na decisão, a partida será decidida nos pênaltis.

O vencedor deve disputar a final, contra o adversário que deve ser definido na semifinal entre Vila Nova e Cuiabá, em jogos de ida e volta sem data prevista para ocorrer. O grande campeão da competição garante uma vaga na Copa Sul-Americana em 2025.

Retrospecto

Em um histórico recente de disputa de semifinais na Copa Verde, Remo e Paysandu se igualam em vitórias. Na primeira, em 2021, o Leão eliminou o rival após empatar o jogo de ida em 2 a 2, e depois vencer a decisão por 2 a 0 em pleno Baenão, com o calor da torcida.

Em 2023, a semifinal da competição regional também teve a disputa do clássico, e o Papão levou a melhor. No primeiro jogo, o Remo venceu o rival por 1 a 0, mas levou uma invertida na decisão, mesmo tendo saído na frente, e o Papão igualou no placar agregado com 2 a 1. A disputa foi levada para os pênaltis, onde a equipe bicolor garantiu a vaga por 4 a 1.

VEJA MAIS

Remo

A equipe azulina chega para o jogo disposta a reverter um retrospecto nada agradável: o time não marca gols contra o principal rival há mais de um ano. A última vitória do Remo diante do Paysandu ocorreu no dia 26 de março de 2023, pelo placar de 1 a 0, gol de Muriqui, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde daquele ano.

Além do Tabu, o técnico Gustavo Morínigo terá que se preocupar também com os desfalques, como o atacante Jaderson, que está lesionado e não deve jogar a partida. No entanto, o técnico paraguaio deve contar com as atuações de suas principais peças como o goleiro Marcelo Rangel, o atacante Echaporã e o volante Paulinho Curuá, que mesmo expulso no Parazão, pode atuar normalmente na disputa da Copa Verde.

Paysandu

Com vantagem histórica em disputas de Copa Verde, o elenco bicolor, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, chega confiante para a partida. O clube chega na decisão com o status de maior campeão da Copa Verde, com três títulos conquistados e quatro vices na conta.

A vitória no jogo de ida pelo Campeonato Paraense, na sequência de jogos contra o rival, deve também impulsionar o Paysandu a repetir o feito na Copa Verde.

O clássico Re-Pa terá cobertura ao vivo com Lance a Lance no portal OLiberal.com, e transmissão pela Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Copa Verde - semifinal (volta)

Clube do Remo x Paysandu

Data: quarta-feira (10)

Hora: 20h

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo

Auxiliares: Guthieri Javarini Rodrigues e Adilson Gomes de Oliveira

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Bruno Bispo, Ícaro, Nathan, Paulinho Curuá, Renato Alves, Pavani, Sillas, Echaporã e Ytalo.

Técnico: Gustavo Morínigo.

Paysandu: Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges, João Vieira, Leando Vilela, Robinho, Edinho, Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.